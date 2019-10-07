Українці – не раби! Як "Слуга народу" забирає права у працівників

Новий Кабінет міністрів у своїй програмі пообіцяв створити до кінця каденції 1 мільйон робочих місць. Рівно стільки ж, за оцінками ДФС, можна було б вивести з тіні всього за один рік активних перевірок. І поки виконавча влада обіцяє створювати робочі місця, законодавча руйнує все у зародку. Глава профільного комітету від "Слуги народу" Данило Гетманцев розробив законопроєкт №1233, який може загнати в тінь ринок праці.

Монобільшість хоче на 80-92% знизити штрафи для недобросовісних роботодавців, а першого разу обмежитися всього лише попередженням. Якщо людина сідає п'яною за кермо, її треба пожурити і відпустити? Якщо людина вчиняє кримінальний злочин – їй треба дати письмове попередження? Ні! Треба карати. Так чому ж тоді недобросовісних бізнесменів, які крадуть майбутнє у своїх працівників і перетворюють їх на рабів, пропонують "письмово попередити"? Панове, ви "Слуги народу" чи "Слуги несумлінного бізнесу"?

Українці – не раби. Тільки раби можуть працювати без гарантій, без майбутнього, без захисту і без прав. І якщо не всі парламентарі до кінця розуміють, що за документ під номером 1233 вони ухвалили за основу, я з радістю проясню. Сподіваюся, це прочитають і ваші виборці, шановні "Слуги народу". Про що ж цей документ?

Перше – він про те, що працівника можна і не оформлювати

Зараз, якщо взяти на роботу осіб без оформлення, загрожує штраф у розмірі 125,1 тис. грн. Це суттєва сума. Бізнес, який не хоче платити штрафи – має всього лише дотримуватися закону. Це не тиск, це нормальна світова практика. Якщо ти хочеш найняти працівника, ти ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ оформити з ним відносини.

А що означає оформити? Це не тільки "біла зарплата", це ще й соціальні гарантії. Я продемонструю на дуже простому прикладі. Якщо ти взяв на роботу вантажника, а він отримав травму – хто буде йому компенсувати лікування і утримувати його, поки він відновлюється? Без оформлення – ніхто!

Якщо він працює без оформлення, він не має ані дня стажу. А зараз, щоб вийти на пенсію в 60 років, треба мати 35 років стажу! Якщо немає 35 – працювати доведеться до 63 років, якщо немає 25 років стажу – до 65 років. А якщо немає і 15 років – взагалі залишиться без пенсії! Без офіційного оформлення хто платитиме йому пенсію? Ніхто!

Цей вантажник зі своєї зарплати міг би робити внески у бюджет міста – а це лікарні, школи, дороги, у бюджет країни – а це наша оборона, зарплати наших бюджетників, платити соціальний внесок – а це гроші на наших пенсіонерів. Але не заплатить нічого!

Що нам пропонує Данило Гетманцев? Замість штрафів всього лише попереджати роботодавця! І тільки якщо протягом року бізнесмена двічі зловлять на одному порушення, тільки тоді можуть виписати штрафи у 16,6 тис. грн. Кого це зупинить?

Завжди, практично в будь-якій країні, сумлінно сплачувати податки і дотримуватися законів буде тільки чверть бізнесу. А решта живе за законом тому, що бояться покарання! Хто злякається письмового попередження?

Друге – цей закон про мізерні зарплати!

Зараз якщо ти платиш своєму працівнику менше за мінімалку, маєш заплатити штраф у розмірі 41,7 тис. грн. Це мінімальна гарантія, якої всі повинні дотримуватися! Українець не має працювати за копійки! Якщо ти бізнесмен – заробляй і давай заробляти своїм працівникам.

Що пропонує нам Гетманцев? Знизити штраф до 8,3 тис. грн! Тобто ти щомісяця обкрадаєш своїх же людей, недоплачуєш їм, а за це повинен заплатити всього лише 8,3 тис. грн! Кого налякає штраф у 8 тисяч? Нікого!

Третє – цей закон проти наших воїнів!

Автори цього документа вийшли на всі розумні рамки. Вони пропонують позбавити прав і тих працівників, яких мобілізували на військову службу! Якщо зараз ти викинеш на вулицю працівника, якого мобілізували в армію, маєш заплатити 41 тис. грн штрафу! І це правильно. Це гарантія, що воїни не залишаться ні з чим, що їм буде куди повертатися, що їхні права захищені.

Що ж пропонує Гетманцев? Скоротити штраф до 8,3 тис. грн! А є люди, які мислять тільки сумами. Що їм вигідніше – заплатити 8,3 тис. штрафу чи вигнати того, хто не зможе у тебе працювати цілий рік?

І найостанніше – зараз ти зобов'язаний допустити перевірку, яка може виявити всі ці порушення. Не хочеш пускати – отже ховаєш порушення, плати 417 тис. штрафу. Що пропонують у цьому законопроєкті? Скоротити штраф до 33,3 тис. грн! Що ви коїте, пане Гетманцев?

Якщо іще хтось не до кінця зрозумів, що нам загрожує через законопроєкт №1233, напишу мовою сухих цифр:

мільйон робочих місць – дали б перевірки і контроль бізнесменів на предмет порушення трудового законодавства у 2019-му;

штрафи і перевірки у 2018 році дозволили збільшити надходження до бюджету на 1,3 млрд грн (зокрема 590 млн прибуткового податку, 49 млн військового збору, 727 млн грн єдиного соцвнеску).

Якщо ми рухаємося у ЄС, зобов'язані дотримуватися закону. Зобов'язані платити податки, забезпечувати свої права. І відповідати повинен не тільки роботодавець, а й працівник. Не платиш податки – штраф, наприклад, у розмірі 4 мінімальних зарплат. А якщо ти хочеш оформитися, але підприємець відмовляється робити це легально – він зобов'язаний заплатити штраф. Боїтеся покарання? Все дуже просто – не порушуйте! "Слузі народу" потрібно думати не тільки про сірий бізнес, але і про майбутнє своєї країни! Чи може вони, як і їхній колега по команді міністр Милованов, просто "ніколи не думають про Україну"?

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