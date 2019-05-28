Українці будуть відпочивати на чотири дні довше: до чого готуватися

В Україні вже декілька років обговорюють проект нового Кодексу законів про працю (КЗпП). Діючі правила ухвалили ще в 1971-му, відтоді кардинально змінилися і ринок, і ситуація у відносинах між співробітниками та роботодавцями.

Проект КЗпП уже ухвалений у першому читанні й підтриманий урядом. Однак, найімовірніше, поставити крапку доведеться вже оновленому парламенту.

Одна з основних норм, яку традиційно обговорюють напередодні сезону відпусток, – тривалість щорічного відпочинку. У документі пропонують продовжити його із 24 до 28 днів.

OBOZREVATEL розібрався, які нововведення можуть чекати українців і як нині йдуть справи.

Скільки відпочивають українці

В Ісландії щорічна відпустка становить 34 дні, в Італії – 31, у Німеччині – 30, в Польщі – 26, українці ж відпочивають усього 24 дні (без урахування вихідних). У розвинених країнах ЄС вважається, що "норма" повинна становити не менше чотирьох тижнів, в Україні – всього 3,4 тижня.

Але з іншого боку, в окремих країнах, наприклад у США, взагалі не оплачують відпустку. Працівник має право взяти перерву, але зарплату за цей період він не отримуватиме. У Південній Кореї оплачують лише 10 днів, а в розвинених Нідерландах – 20.

Як зараз в Україні:

Тривалість щорічної відпустки становить 24 дні;

Як пропонують:

Тривалість щорічної відпустки збільшити до 28 днів.

Юрист В'ячеслав Коломійчук упевнений: Раді варто ухвалити оновлену 173-ю статтю КЗпП та збільшити тривалість відпустки. Мовляв, потрібно рівнятися на розвинені країни, а працівники після відпочинку більш ефективні.

"Ці соціальні гарантії безпосередньо пов'язані з ефективністю використання робочої сили. Коли працівник відпочив – ККД його роботи більший", – пояснив він.

Відпустка в Україні pixabay.com

Правда, до нової пропозиції з обережністю поставилися роботодавці. Мовляв, продуктивність праці й так невисока, а кожен день відсутності працівника – втрати для виробництва. Українці дійсно відстають від більшості європейців за рівнем ефективності своєї роботи.

Наприклад, як повідомили на прес-конференції, присвяченій економічному зростанню України, експерти Світового банку, продуктивність німця за 17 днів така ж, як українця за цілий рік. Порівняння дійсно вражаюче, однак у той же час німці відпочивають більше, ніж українці. Тобто питання не в тривалості роботи, а в збудованих процесах, ефективності самої економіки, доданої вартості тощо.

Наприклад, Всесвітній економічний форум (організація, яка зібрала кращих економістів з усього світу) серйозно обговорює перехід із 5-ти на 4-денний тиждень. Нібито це збільшує продуктивність, і працівники за 4 дні роблять стільки ж, скільки й за 5.

"Світ повинен охопити чотириденний робочий тиждень", – заявили експерти ВЕФ психолог Адам Грант і економіст Рутгер Брегман.

Однак навіть якщо правки до чинного закону не внесуть, багато українців і зараз мають право відпочивати більше, але просто не знають про це. Наприклад, якщо ви працюєте за комп'ютером, то замість 24 днів маєте право на 28 днів відпустки.

"Працівники на будь-яких посадах, які працюють на електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах (зокрема й персональних комп'ютерах), мають право на додаткову відпустку тривалістю 4 календарні дні", – йдеться в чинній редакції КЗпП.

Також на додаткову відпустку (максимальною тривалістю до 35 днів на рік) мають право шахтарі, українці, які працюють за низьких або високих температур чи на вулиці, батьки дітей із інвалідністю, медичні працівники, ВІЛ-інфіковані та ін.

З іншого боку, в новому проекті КЗпП пропонують збільшити максимальну тривалість робочого дня.

Відпустка-2019: що потрібно знати

Роботодавець зобов'язаний надати відпустку. Згідно із законом, українцям зобов'язані надавати відпустку, одна з частин якої повинна становити не менше двох тижнів. Важливо водночас зазначити, що свої обов'язки є і в працівника – він повинен за два тижні до старту відпустки написати письмову заяву. Цього часу має вистачити для того, щоб на роботі на час знайшли заміну.

Щоб більше заробити, потрібно правильно порахувати. Кожен день відпустки оплачується. Бухгалтер під час підрахунку забирає від 365 днів кількість свят. Потім річну зарплату з урахуванням усіх премій ділить на вказане число. Те, що вийшло – вартість одного дня відпустки. А от у звичайний робочий місяць зарплата рахується тільки виходячи з кількості робочих днів (без вихідних). Тому, щоб за відпустку отримати виплату не меншу, ніж звичайна, потрібно оформляти її і на будні, і на вихідні дні.

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Відпустку зобов'язані виплатити. Якщо щорічно ви не використовуєте частину відпустки, у разі звільнення вам зобов'язані її компенсувати. Є два варіанти – віддати всю суму грошима, або ж перед звільненням відпустити працівника в оплачувану відпустку. Різниця тільки в тому, що обравши другий варіант, гроші ви отримаєте не одразу і будете довше значитися на роботі.

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