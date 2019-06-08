Українським водіям приготували важливе нововведення на дорогах: що буде

В Україні планують використовувати спеціальні шумові смуги при будівництві та реконструкції найбільших трас країни – доріг вищої (I-II) категорії.

Відповідні зміни до державних будівельних норм із проектування доріг загального користування набувають чинності з 1 вересня поточного року, повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе на свій сторінці у Facebook.

Такі смуги, як пояснив він, можуть розміщуватися на дорожніх узбіччях і ділянках дороги з підвищеною небезпекою.

Ілюстрація. Дороги в Україні Телеканал 24

facebook.com/lev.partskhaladze

"Під час наїзду автомобіля на них водій та інші пасажири відчувають сильну шумову і вібраційну дію, що змушує інтуїтивно скидати швидкість і підвищувати увагу на дорозі", – розповів заступник міністра, зазначивши, що втома водія може привести створення небезпечних аварійних ситуацій.

"За підрахунками експертів, пристрій шумових смуг може сприяти зменшенню кількості ДТП у 4-6 разів", – написав Парцхаладзе.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в мережі показали, як у Полтавській області будують сучасну чотирьохсмугову цементобетонну магістраль.

Торік на ремонт доріг виділили понад 45 млрд гривень. Водночас державна субвенція на проекти будівництва доріг місцевого значення перевищила 11,5 млрд гривень.

У 2018-2022 роках Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. кілометрів доріг.

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