Шахтарям погасили борги із зарплати: що вирішив Кабмін

Українським шахтарям погасили 163 млн гривень заборгованості із зарплати.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі в понеділок, 10 лютого. Мова про співробітників таких шахт:
Зарплата шахтарів
ДП "Шахта ім. М.С.Сургая";
ДП "Ш/у "Південнодонбаське №1";
ДП "Мирноградвугілля";
ДП "Селидіввугілля";
ДП "Торецьквугілля";
ДП "Первомайськвугілля";
ПАТ "Лисичанськвугілля";
ДП "Львіввугілля";
ДП "Волиньвугілля".
До цього 5 лютого уряд спрямував ще 163 млн грн на виплату заборгованості працівникам цих підприємств. Гончарук повідомив, що погашення боргів перед шахтарями – одне з головних завдань уряду. На це в бюджеті-2020 передбачено майже 2 млрд грн.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
18 грудня Кабмін направив 322,6 млн гривень для виплати зарплати шахтарям.
У вівторок, 21 січня, в приміщенні Львівської ОДА лідери профспілок ДП "Львіввугілля" влаштували протест із вимогою виплатити працівникам підприємства заборгованість із зарплати, яку ті не отримують із листопада 2019 року.
6 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що в країні великі проблеми з шахтарями й медиками.
У Міненерго України заявили, що борги із зарплат у шахтарів ростуть, оскільки через теплу зиму на складах не витрачаються запаси вугілля.
Збиткові державні шахти в Україні закриватимуть, а їхнім співробітникам доведеться шукати нову роботу.
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