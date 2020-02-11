Шахтарям погасили борги із зарплати: що вирішив Кабмін

Українським шахтарям погасили 163 млн гривень заборгованості із зарплати.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі в понеділок, 10 лютого. Мова про співробітників таких шахт:

Зарплата шахтарів

ДП "Шахта ім. М.С.Сургая";

ДП "Ш/у "Південнодонбаське №1";

ДП "Мирноградвугілля";

ДП "Селидіввугілля";

ДП "Торецьквугілля";

ДП "Первомайськвугілля";

ПАТ "Лисичанськвугілля";

ДП "Львіввугілля";

ДП "Волиньвугілля".

До цього 5 лютого уряд спрямував ще 163 млн грн на виплату заборгованості працівникам цих підприємств. Гончарук повідомив, що погашення боргів перед шахтарями – одне з головних завдань уряду. На це в бюджеті-2020 передбачено майже 2 млрд грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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