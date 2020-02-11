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11 лютого • оновлено в 11:04
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Шахтарям погасили борги із зарплати: що вирішив Кабмін

1.1т
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Українським шахтарям погасили 163 млн гривень заборгованості із зарплати.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі в понеділок, 10 лютого. Мова про співробітників таких шахт:

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Зарплата шахтарів

Зарплата шахтарів

  • ДП "Шахта ім. М.С.Сургая";

  • ДП "Ш/у "Південнодонбаське №1";

  • ДП "Мирноградвугілля";

  • ДП "Селидіввугілля";

  • ДП "Торецьквугілля";

  • ДП "Первомайськвугілля";

  • ПАТ "Лисичанськвугілля";

  • ДП "Львіввугілля";

  • ДП "Волиньвугілля".

До цього 5 лютого уряд спрямував ще 163 млн грн на виплату заборгованості працівникам цих підприємств. Гончарук повідомив, що погашення боргів перед шахтарями – одне з головних завдань уряду. На це в бюджеті-2020 передбачено майже 2 млрд грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Держбюджет-2020 Зарплати в Україні долг по зарплате
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
зарплата шахтарі шахти долги
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