Українським підприємцям дозволять брати кредити на пільгових умовах.

Верховна Рада ухвалила закон №3659-д, який дозволить представникам малого та середнього бізнесу отримувати кредити під державні гарантії.

Загальний об’єм програми складе до 5 млрд грн. Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Рішення підтримали 268 депутатів, з них 202 голоси дала фракція "Слуга народу".

"Кредити надаватимуться мікро-, малим та середнім підприємцям в обсязі до 5 млрд грн. Держава гарантуватиме перед банком 80% суму такої позики. Це дасть змогу значно здешевити, а головне зробити доступнішим кредитний ресурс для українського бізнесу. Водночас гарантії на рівні 80% сприятимуть тому, що банки видаватимуть кошти лише якісним позичальникам, які мають бізнес-план та бачення розвитку власної справи", – пояснив голова уряду.

Він додав, що такий інструмент давно працює в передових економіках світу та дає можливість створити реальну підтримку малому та середньому бізнесу.

Це означає, що банки зможуть давати кредити за нижчими ставками, так як держава буде гарантувати повернення грошей, якщо бізнесмени не можуть це зробити.

Підприємцям даватимуть кредити під державні гарантії. Telegram / Денис Шмигаль

Як повідомляв OBOZREVATEL, попри зниження облікової ставки до 6% та стабільно невисоку інфляцію українцям не варто розраховувати, що найближчим часом вартість іпотечних кредитів знизиться до 10%.

Українські банки і кредитні організації з 1 вересня під час укладання договорів із клієнтами будуть зобов'язані робити це "людською мовою" і на прозорих умовах – вказувати реальну відсоткову ставку та загальну вартість кредиту.

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