Україна увійшла до топ-5 найбільших у світі експортерів курятини

За даними Міністерства розвитку економіки, Україна увійшла до топ-5 найбільших в світі експортерів курятини.

Про це повідомив керівник міністерства Тимофій Милованов у Facebook. "Україна увійшла до топ-5 світових експортерів курятини. Випереджають Україну Бразилія, ЄС і Таїланд", – написав Милованов.

Левова частка (близько 90%) виробництва і експорту курятини в Україні припадає на компанію "Миронівський хлібопродукт" (МХП), яка працює під торговою маркою "Наша ряба". Компанія належить мільярдерові Юрію Косюку.

Також Милованов повідомив про ще один успіх українських аграріїв: Євросоюз дозволив своїм країнам імпортувати 58 тис. тонн української пшениці в рамках першого розподілу тарифної квоти на 2020 рік. "Майже вся квота була видана для безмитних поставок української пшениці", – зазначив Милованов.

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