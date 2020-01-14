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14 січня • оновлено в 16:38
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Україна увійшла до топ-5 найбільших у світі експортерів курятини

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За даними Міністерства розвитку економіки, Україна увійшла до топ-5 найбільших в світі експортерів курятини.

Про це повідомив керівник міністерства Тимофій Милованов у Facebook. "Україна увійшла до топ-5 світових експортерів курятини. Випереджають Україну Бразилія, ЄС і Таїланд", – написав Милованов.

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Левова частка (близько 90%) виробництва і експорту курятини в Україні припадає на компанію "Миронівський хлібопродукт" (МХП), яка працює під торговою маркою "Наша ряба". Компанія належить мільярдерові Юрію Косюку.

Також Милованов повідомив про ще один успіх українських аграріїв: Євросоюз дозволив своїм країнам імпортувати 58 тис. тонн української пшениці в рамках першого розподілу тарифної квоти на 2020 рік. "Майже вся квота була видана для безмитних поставок української пшениці", – зазначив Милованов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, економісти порівняли вартість життя в Києві з іншими світовими столицями.

Україна посіла 65 місце в рейтингу Paying Taxes-2020 року, в якому оцінюється простота сплати податків в 190 країнах світу.

Вартість споживчого кошика в Києві на 40% вища, ніж такого ж набору продуктів і послуг в Тбілісі.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Україна в рейтингах Аграрний ринок
Особа
Тимофій Милованов
Місце
Україна
Тег
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
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