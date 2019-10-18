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18 жовтня • оновлено в 04:27
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Українські дорожники похвалилися зразковим ремонтом дороги: з'явилися вражаючі фото

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У Полтавській області завершено будівництво 10-кілометрового відрізка дороги – обходу села Красногорівка на автомагістралі М-03 Київ-Харків.

Про це повідомили на сайті Служби автомобільних доріг у Полтавській області. Красногорівка розташована по обидва боки міжнародного автошляху. Щодоби тут проїжджає до 20 тис. автомобілів. Щоб підвищити рівень безпеки і зручність руху, навколо села побудували об'їзд.

"Нова дорога має по дві смуги руху в кожному напрямку, збудовано проїзди для місцевого транспорту, тротуари для пішоходів, встановлено систему освітлення, влаштовано засоби безпеки дорожнього руху. Роботи виконуються в рамках Другого проекту покращення автомобільних доріг та безпеки руху, який реалізується спільно Україною та Світовим банком", – повідомили в Укравтодорі.

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Українські дорожники похвалилися зразковим ремонтом дороги: з'явилися вражаючі фото

Укравтодор

Українські дорожники похвалилися зразковим ремонтом дороги: з'явилися вражаючі фото

Укравтодор

Українські дорожники похвалилися зразковим ремонтом дороги: з'явилися вражаючі фото

Укравтодор

Українські дорожники похвалилися зразковим ремонтом дороги: з'явилися вражаючі фото

Укравтодор

Упродовж наступних двох років підрядник та фахівці інженерно-консультаційної компанії будуть здійснювати технічний нагляд за станом дороги та штучних споруд. У рамках періоду відповідальності підрядник до листопада 2019 р. повинен завершити будівництво лівого проїзду мосту через річку Псел.

Українські дорожники похвалилися зразковим ремонтом дороги: з'явилися вражаючі фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, радник прем'єр-міністра України Юрій Голік показав результати будівництва траси Дніпро – Кривий Ріг. Зокрема, низку дорожніх робіт на цій ділянці вже завершено і залишилося лише нанести розмітку.

У 2018-2022 роках Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. кілометрів доріг.

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Тема
Дороги в Україні
Місце
Україна
Тег
ремонт і будівництво доріг
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70rus xxx
70rus xxx
Снимая отрезок с разных ракурсов,это да,впечатляет.
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
10 км. отремонтировали и хвалитесь ...
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70rus xxx
70rus xxx
Григорьев Григорий, причем уже месяц эти фотки гоняют.
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