Українські дорожники похвалилися зразковим ремонтом дороги: з'явилися вражаючі фото

У Полтавській області завершено будівництво 10-кілометрового відрізка дороги – обходу села Красногорівка на автомагістралі М-03 Київ-Харків.

Про це повідомили на сайті Служби автомобільних доріг у Полтавській області. Красногорівка розташована по обидва боки міжнародного автошляху. Щодоби тут проїжджає до 20 тис. автомобілів. Щоб підвищити рівень безпеки і зручність руху, навколо села побудували об'їзд.

"Нова дорога має по дві смуги руху в кожному напрямку, збудовано проїзди для місцевого транспорту, тротуари для пішоходів, встановлено систему освітлення, влаштовано засоби безпеки дорожнього руху. Роботи виконуються в рамках Другого проекту покращення автомобільних доріг та безпеки руху, який реалізується спільно Україною та Світовим банком", – повідомили в Укравтодорі.

Новини Українську владу закликають використовувати накопичені промислові відходи для будівництва доріг

Укравтодор

Укравтодор

Укравтодор

Укравтодор

Упродовж наступних двох років підрядник та фахівці інженерно-консультаційної компанії будуть здійснювати технічний нагляд за станом дороги та штучних споруд. У рамках періоду відповідальності підрядник до листопада 2019 р. повинен завершити будівництво лівого проїзду мосту через річку Псел.

Як повідомляв OBOZREVATEL, радник прем'єр-міністра України Юрій Голік показав результати будівництва траси Дніпро – Кривий Ріг. Зокрема, низку дорожніх робіт на цій ділянці вже завершено і залишилося лише нанести розмітку.

У 2018-2022 роках Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. кілометрів доріг.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал