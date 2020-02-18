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18 лютого • оновлено в 16:41
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Українська митниця відзвітувала про рекордні штрафи: скільки платять порушники

1.1т
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Середній розмір штрафів за однією справою за порушення митних правил у січні 2020 року зріс в чотири рази в порівнянні з січнем 2019 року – до 54 тисяч гривень.

Про це повідомили в прес-службі Державної митної служби в Facebook. Також за цей час у 2,5 рази стало більше справ з реально вилученими товарами.

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"У січні 2020 року митниця запобігла 1714 спробам порушити митні правила на 93 млн грн", – йдеться в повідомленні.

При цьому справ щодо незаконного переміщення товарів і ухилення сплати від митних платежів у порівнянні з минулим роком було відкрито в два рази більше.

Звіт митниці

Звіт митниці

"Станом на 18 лютого 2020 року митниця запобігла 2880 спроб порушити митні правила на 192 млн грн", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Теми
контрабанда Контрабанда в Україні Українська митниця
Місце
Україна
Теги
Державна митна служба України контрабанда
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