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23 квітня • оновлено в 12:04
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"Укроборонпром" запропонували ліквідувати

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Заступник гендиректора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм заявив, що державний концерн у нинішньому вигляді має бути ліквідовано.

На його основі пропонують створити шість корпорацій різної спеціалізації. Про це Найєм повідомив у четвер, 23 квітня, в Facebook.

Ліквідація "Укроборонпрому"

Ліквідація "Укроборонпрому"

ukroboronprom.com.ua

На його думку, сьогодні левова частка державних оборонних підприємств, на відміну від приватних виробників, неконкурентоспроможні. Головна причина – акціонер, тобто, держава, який зв'язує виробників зайвою регуляцією і бюрократією.

Найєм зазначив, що за останні роки в концерні виросли нові люди, деякі заводи зробили великий крок вперед. Але нинішню модель управління оборонними підприємствами не виправдовує себе.

Що пропонують

У керівництва концерну є план його реформування. Кінцева мета – ліквідація "Укроборонпрому" і створення замість нього шести корпорацій, які спеціалізуються на:

  • ракетобудуванні;

  • авіабудуванні;

  • бронетехніці;

  • радарних і морських системах;

  • авіаремонті.

"Концерн вже готовий рухатися цим шляхом. Але без прямої і безпосередньої участі державних органів реформа" Укроборонпрому" або затягнеться на роки, або стане неможливою. Зараз реформа Концерну в першу чергу залежить від ефективності парламенту, разом з яким ми вже готуємо новий закон "Про корпоратизацію підприємств ОПК", – підсумував Найєм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник генерального директора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм заявив, що за останні 10 років з державного концерну було вкрадено майже мільярд гривень.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Реформи Зеленського Реформи в Україні
Особа
Мустафа Найєм
Місце
Україна
Тег
Укроборонпром
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Економіка Ринки та компанії

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