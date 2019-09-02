Україні допоможуть з енергетикою: в США зробили важливу заяву

Міністр енергетики США Рік Перрі пообіцяв всебічну підтримку Україні.

Про це він сказав за підсумками зустрічі з секретарем РНБО України Олександром Данилюком і міністром енергетики Олексієм Оржелем, повідомляють в прес-службі Посольства США в Україні в Facebook.

"США готові допомагати Україні повністю розкрити свій енергетичний потенціал за допомогою американських технологій, ресурсів та підтримки", – йдеться в повідомленні.

США допоможуть енергетиці України

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна, Польща і США в суботу, 31 серпня, підписали меморандум про тристоронньому співробітництві в сфері енергетики. Про це повідомив секретар РНБО України Олександр Данилюк в Facebook.

Також у Варшаві в суботу, 31 серпня, після зустрічі з політиками з Польщі та України зробив міністр енергетики США Рік Перрі заявив, що США можуть посилити санкції проти Росії, введені через анексії українського Криму в 2014 році.

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