Новини Реклама
2 вересня • оновлено в 09:56
Кожен знайде своє!
Мова Язык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Україні допоможуть з енергетикою: в США зробили важливу заяву

409 Читати матеріал російською

Міністр енергетики США Рік Перрі пообіцяв всебічну підтримку Україні.

Про це він сказав за підсумками зустрічі з секретарем РНБО України Олександром Данилюком і міністром енергетики Олексієм Оржелем, повідомляють в прес-службі Посольства США в Україні в Facebook.

Новини
"Ми – з Україною!" Дуда підтримав Зеленського і жорстко звернувся до Росії

"США готові допомагати Україні повністю розкрити свій енергетичний потенціал за допомогою американських технологій, ресурсів та підтримки", – йдеться в повідомленні.

США допоможуть енергетиці України

США допоможуть енергетиці України

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна, Польща і США в суботу, 31 серпня, підписали меморандум про тристоронньому співробітництві в сфері енергетики. Про це повідомив секретар РНБО України Олександр Данилюк в Facebook.

Також у Варшаві в суботу, 31 серпня, після зустрічі з політиками з Польщі та України зробив міністр енергетики США Рік Перрі заявив, що США можуть посилити санкції проти Росії, введені через анексії українського Криму в 2014 році.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "енергетична незалежність" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
енергетична незалежність Макрофінансова допомога Україні
Особи
Рік Перрі Олексій Оржель Олександр Данилюк
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Питон Каа
Питон Каа
Это он про американский сжиженный газ, который через Польшу пойдет на Украину?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...