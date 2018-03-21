Україна завершила переговори з Ryanair: Кабмін озвучив підсумки

Міжнародний аеропорт "Бориспіль", Офіс залучення інвестицій і Міністерство інфраструктури ефективно завершили переговори з найбільшою бюджетною авіакомпанією Європи Ryanair.

"Будемо сподіватися, що до кінця тижня угоду "Борисполя" з Ryanair буде підписано", - повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду в середу, 21 березня.

За його словами, після цього Ryanair фактично визначить, коли почне літати в Україну.

"Великий лоукостер - це добре для розвитку конкуренції і перевезень", - резюмував Гройсман.

Нагадаємо, раніше Київ відвідала делегація топ-менеджерів Ryanair. Міністр інфраструктури Володимир Омелян за результатами переговорів заявив, що лоукостер приступить до виконання рейсів у жовтні.

Як повідомляв "Обозреватель", Ryanair з України, швидше за все, буде виконувати рейси в Німеччину, Польщу, Італію та Іспанію.