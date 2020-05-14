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14 травня • оновлено в 16:59
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Україна залучила 3,4 млрд гривень у морський порт "Ольвія"

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Україна залучила 3,4 млрд гривень інвестицій на розвиток державного морського порту "Ольвія" у Миколаєві.

Його віддали у концесію катарській компанії QTerminals, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі у четвер, 14 травня.

Інвестиції у порт "Ольвія"

Інвестиції у порт "Ольвія"

За його словами, морські порти України зараз пропускають через себе лише 50% вантажообігу, який могли б.

"Стратегія розвитку портів – це використання їх потенціалу на максимум. А це або залучення прямих інвестицій через концесії, через приватизації, або використання прихованого потенціалу, коли державне підприємство може розвиватись. Порт "Ольвія" отримає 3,4 млрд грн прямих інвестицій та 82 млн грн. щорічного мінімального гарантованого платежу. Це у 16 разів більше, ніж результат минулого року", – сказав Криклій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні можуть ввести нову модель громадського транспорту через пандемію COVID-19. Як заявив Владислав Криклій, нова модель дозволить замінити маршрутки на автобуси і електробуси.

Міжнародне авіасполучення не буде відновлено 22 травня. Про це заявив голова Міністерства інфраструктури України Владислав Криклій. Він закликав не купувати квитки, які продають деякі авіакомпанії.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Інвестиції в Україну
Місце
Україна
Теги
Інвестиції Міністерство інфраструктури
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Економіка Ринки та компанії

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