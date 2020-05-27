Україна знайшла постачальника газу із США

Уряд України підписав меморандум про співпрацю з компанією "Луізіана Нечурал Екпортс Інк." щодо поставок скрапленого газу в Україну із США.

Також у документі йдеться про побудову нової газової інфраструктури між Польщею та Україною. Про це із засідання Кабінету міністрів у середу, 27 травня, повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Умови поставок

об'єм поставок СПГ з США становитиме 5,5 млрд кубічних метрів на рік;

ціна буде визначатися відповідно до ринку Henry Hub.

Фрагмент меморандума, де йдеться про об'єми поставок Олексій Гончаренко

В документі сказано, що це підвищить енергетичну безпеку країн Центральної та Східної Європи. Для постачання газу будуть використовувати газопроводи Польщі, а Україна надаватиме свої сховища. Також там згадується газопровід Baltic Pipe, який будує Польща як альтернативу російському "Північному потоку-2".

Сторони погодились, що ціни на газ мають бути розумними та визначатись за прозорою формулою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на газ в Європі встановили новий антирекорд: 22 травня вони впали відразу на 19% – з $45 до $34 за тисячу кубометрів. Це більш ніж удвічі менше, ніж коштує його видобування та доставлення з РФ.

27 травня Росія повністю припинила постачання газу до Європи трубопроводом "Ямал – Європа". Причина – падіння попиту та цін на сировину.

Почалося будівництво газопроводу Baltic Pipe, який по дну Балтійського моря з'єднає норвезькі родовища в Північному морі з Польщею через Данію. Це зміцнить незалежність її та України від постачання з Росії.

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