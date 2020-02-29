Головна Новини
29 лютого • оновлено в 10:22
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Україна розлютила Путіна, він не може це бачити: Financial Times розповіли про настрої в Кремлі

13.6т
Читати матеріал російською

Президент РФ Володимир Путіна не може спокійно спостерігати, як економічне зростання України випереджає російський Він розлючений і його помста – одна з загроз для української влади.

Про це йдеться в матеріалі Financial Times. Журналісти відзначають: Україна виходить з кризи, що виникла після революції і військової інтервенції Росії рівно шість років тому. На думку деяких експертів, країна має кращий за багато років шанс економічного піднесення.

Володимир Путін

Володимир Путін

Новини
США зажадали від Путіна негайно "посадити" військові літаки в Сирії

"Путін не може спокійно дивитися на це". Втім, економічному зростанню можуть перешкодити два основні ризики, попереджає Financial Times. Перший – реформи знову можуть зійти нанівець через корупційний впливу потужних українських олігархів на політичний клас. Ще більший ризик являє мстивий Кремль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путіна висміяли в мережі за новий "національний вид спорту Росії". Російський лідер вважає його "візитною карткою" РФ.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
6
27
Смішно
26
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Какие новые предприятия открыты в Нью-Санжаростане?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Экономический рост дуркаины опережает российский и к концу 21 века дурка достигнет уровня 2013 года, Путин в истерике, ХРЮГС!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
2
Иванович Юрий
Иванович Юрий
Кристина Стефанова, не знаю, как "путен", а ты, так точно, проверь, резинка в трусах на месте?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Minaev Alexey
Minaev Alexey
Искреннее спасибо ! день удался- давно так не смеялся !
Показать комментарий полностью
Ответить
6
5
Иванович Юрий
Иванович Юрий
Minaev Alexey, напомню народную истину: "Смется тот, кто смется весело"
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги