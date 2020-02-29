Україна розлютила Путіна, він не може це бачити: Financial Times розповіли про настрої в Кремлі

Президент РФ Володимир Путіна не може спокійно спостерігати, як економічне зростання України випереджає російський Він розлючений і його помста – одна з загроз для української влади.

Про це йдеться в матеріалі Financial Times. Журналісти відзначають: Україна виходить з кризи, що виникла після революції і військової інтервенції Росії рівно шість років тому. На думку деяких експертів, країна має кращий за багато років шанс економічного піднесення.

Володимир Путін

"Путін не може спокійно дивитися на це". Втім, економічному зростанню можуть перешкодити два основні ризики, попереджає Financial Times. Перший – реформи знову можуть зійти нанівець через корупційний впливу потужних українських олігархів на політичний клас. Ще більший ризик являє мстивий Кремль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путіна висміяли в мережі за новий "національний вид спорту Росії". Російський лідер вважає його "візитною карткою" РФ.

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