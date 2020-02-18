Україна серйозно збільшила витрати на оборону: скільки виділили грошей

Сума коштів, виділених на держоборонзамовлення з бюджету України в 2020 році, збільшена на 16%, порівнюючи з 2019 роком.
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу після засідання Ради (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Оборонзамовлення України
"Можу сказати, що держоборонзамовлення підвищено, порівнюючи з минулим роком, на 16%, і сума, яку ми розраховуємо цьогоріч на це витратити – понад $1 млрд", – сказав Данілов.
Водночас у листопаді 2019 року стало відомо, що заборгованість із зарплат на підприємствах "Укроборонпрому" доходить до чотирьох років. А на деяких заводах людям платять 3500 гривень на місяць.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства спрогнозували, що середня зарплата в Україні в 2022 році зросте до 16047 гривень.
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