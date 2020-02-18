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18 лютого • оновлено в 15:09
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/ Ринки та компанії

Україна серйозно збільшила витрати на оборону: скільки виділили грошей

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Сума коштів, виділених на держоборонзамовлення з бюджету України в 2020 році, збільшена на 16%, порівнюючи з 2019 роком.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу після засідання Ради (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Оборонзамовлення України

Оборонзамовлення України

"Можу сказати, що держоборонзамовлення підвищено, порівнюючи з минулим роком, на 16%, і сума, яку ми розраховуємо цьогоріч на це витратити – понад $1 млрд", – сказав Данілов.

Водночас у листопаді 2019 року стало відомо, що заборгованість із зарплат на підприємствах "Укроборонпрому" доходить до чотирьох років. А на деяких заводах людям платять 3500 гривень на місяць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства спрогнозували, що середня зарплата в Україні в 2022 році зросте до 16047 гривень.

У Києві викрили колишнього заступника директора заводу "Маяк", який намагався продати державне майно "Укроборонпрому" за $4,5 млн.

Генеральна прокуратура закрила кримінальне провадження щодо колишнього детектива НАБУ Євгена Завгороднього, якого підозрювали в приховуванні розкрадань у державному концерні "Укроборонпром".

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Озброєння
Особа
Олекcій Данілов
Місце
Україна
Теги
Міністерство оборони України Укроборонпром
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
"потратить – более $1 млрд", За пять лет можно на авианосец накопить.
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1
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
задолженность по зарплатам доходит до 4-х лет... как такое возможно?
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Нациев Сала
Нациев Сала
это недогосударство все равно не выживет, нет единства, нет экономики, люди валят при первой же возможности
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