Україна різко збільшила транзит газу через "підніжку" Росії з газопроводом OPAL

Транзит газу через Україну збільшився після того, як Суд ЄС заборонив "Газпрому" перекачувати газ до Європи з "Північного потоку" по газопроводу OPAL.

Про це свідчать дані європейських газотранспортних операторів, повідомляють "РИА Новости".

"За даними словацького оператора Eustream, заявка на прокачування газу через станцію "Вельке Капушани", яка є прикордонним пунктом між Словаччиною і Україною (так званий ужгородський коридор), на понеділок виросла до 154,7 мільйона кубів. До обмеження доступу "Газпрому" до OPAL по буднях цей показник становив у середньому 145,4 мільйона кубів", – йдеться у публікації.

Газопровід OPAL – це продовження "Північного потоку-1" по європейській території. Протяжність труби – 470 кілометрів.

Газопровід OPAL: по Росії потужно вдарили

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 вересня стало відомо, що Суд Євросоюзу на вимогу Польщі скасував рішення Єврокомісії, яке дозволяло "Газпрому" постачати більше газу до Німеччини по газопроводу OPAL.

Україна і Словаччина можуть виручити "Газпром" із транзитом газу до Європи після того, як у нього почалися проблеми з використанням газопроводу OPAL. Про це на Facebook написав глава НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв,

У Росії підтвердили, що готові 19 вересня провести переговори по транзиту газу з Україною і Єврокомісією.

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