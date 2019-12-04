Кабінет міністрів України продовжив дію мит проти російських товарів до 31 грудня 2020 року.

Це зроблено у відповідь на аналогічні дії РФ. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко, який присутній на закритому засіданні уряду, у своєму Telegram-каналі.

Як повідомлялося, згідно з рішенням Кабінету міністрів, із 2 січня 2016 року до всіх російських товарів застосовуються ставки ввізного мита, встановлені митним тарифом. Водночас також скасовується режим вільної торгівлі з Росією.

Після введення Росією продовольчого ембарго для українських товарів, Кабмін України також затвердив торгові контрзаходи. Зокрема, уряд заборонив поставки російських продуктів харчування, а також низки інших товарів, сумарна вартість імпорту яких відповідає вартості забороненого РФ українського експорту.

Із 2016 року під дію санкцій потрапляють м'ясо і м'ясні продукти, риба, молочні продукти, сири плавлені, кава, чай, зерно, кондитерські вироби, продукти дитячого харчування, макаронні вироби, пиво, спирт, горілка, цигарки. З минулого року до переліку заборонених товарів потрапили також сульфат амонію, суміші нітрату амонію з карбонатом кальцію або іншими неорганічними речовинами, що не є добривами, а також поліетилен із питомою густиною 0,94 або більше.

Олексій Гончаренко

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