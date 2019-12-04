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4 грудня • оновлено в 13:34
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Удар у відповідь: Україна помстилася Росії санкціями

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Кабінет міністрів України продовжив дію мит проти російських товарів до 31 грудня 2020 року.

Це зроблено у відповідь на аналогічні дії РФ. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко, який присутній на закритому засіданні уряду, у своєму Telegram-каналі.

Як повідомлялося, згідно з рішенням Кабінету міністрів, із 2 січня 2016 року до всіх російських товарів застосовуються ставки ввізного мита, встановлені митним тарифом. Водночас також скасовується режим вільної торгівлі з Росією.

Після введення Росією продовольчого ембарго для українських товарів, Кабмін України також затвердив торгові контрзаходи. Зокрема, уряд заборонив поставки російських продуктів харчування, а також низки інших товарів, сумарна вартість імпорту яких відповідає вартості забороненого РФ українського експорту.

Із 2016 року під дію санкцій потрапляють м'ясо і м'ясні продукти, риба, молочні продукти, сири плавлені, кава, чай, зерно, кондитерські вироби, продукти дитячого харчування, макаронні вироби, пиво, спирт, горілка, цигарки. З минулого року до переліку заборонених товарів потрапили також сульфат амонію, суміші нітрату амонію з карбонатом кальцію або іншими неорганічними речовинами, що не є добривами, а також поліетилен із питомою густиною 0,94 або більше.

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Удар у відповідь: Україна помстилася Росії санкціями

Олексій Гончаренко

Удар у відповідь: Україна помстилася Росії санкціями

Як повідомляв OBOZREVATEL, комітет Сенату США з міжнародних відносин 11 грудня збирається ухвалити нові "пекельні" санкції проти Росії.

4 вересня Комітет постійних представників країн Європейського Союзу погодив рішення про продовження індивідуальних санкцій проти фізичних та юридичних осіб в РФ за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Конгрес США планує ввести санкції проти компаній з Німеччини та Швейцарії, які займалися будівництвом трубопроводу "Північний потік-2". Обмеження можуть набути чинності вже до католицького Різдва, 25 грудня.

Компанія "ТІС-Крим", яка перевозила російських військових під час окупації Росією Криму, досі транспортує людей через Керченську протоку. Її так і не наздогнали українські та міжнародні санкції.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Санкції проти Росії ввізне мито
Особа
Олексій Гончаренко
Місце
Україна
Теги
санкции мито
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
Да, санкции Украины это страшно, страшнее только санкции Литвы)
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Николенко Саша
Николенко Саша
Удар и правда сильный. У меня за окном аж воздух сдвинулся, деревья зашатались. И кот у батареи лежит уже час в отрубе. И рыбы в аквариуме вялые какие-то. Наверно, теперь с нового года талоны на интернет не дадут, и норму выдачи консервированной ежатины урежут. В маршрутке ехал, все плачут.
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Валерий Максимов
Валерий Максимов
"""под действие санкций попадают мясо и мясные продукты, рыба, молочные продукты, сыры плавленые, кофе, чай, зерно, кондитерские изделия, продукты детского питания, макаронные изделия, пиво, спирт, водка, сигареты.""" ----------------------------------- Бинго!!! Х е р с ним, с сульфатом аммония и полиэтиленом, но что ж тогда производит, акромя майданных нанотехнологий, территория «У», если она импортирует всё – вышеперечисленное, и на это же кладёт аЦцкие санкции?! Феерично!))
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