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20 грудня • оновлено в 21:06
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Україна підписала з Росією протокол щодо транзиту газу: що відомо

15.2т
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Україна і Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через українську територію і врегулювання взаємних вимог між "Нафтогазом" і "Газпромом".

Про це повідомив "Інтерфакс" з посиланням на російську компанію ввечері в п'ятницю.

20 грудня в Мінську продовжилися газові переговори України, Росії та Європейського Союзу. Обговорення питання транзиту газу почали ще 19 грудня на зустрічі з Берліні. Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович в результаті заявив про "досягнення принципової угоди щодо газу по всіх елементах".

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Досягнуті угоди тепер повинні бути узгоджені політичним керівництвом в Києві і Москві.

Відзначимо, ціна природного газу на європейських біржах рекордно впала після новини про те, що Україна і Росія досягли згоди щодо транзиту.

Ілюстрація

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.

  • "Газпром" надіслав "Нафтогазу" офіційну пропозицію щодо продовження контракту із транзиту газу. Там готові укласти його на рік з урахуванням прогнозного попиту в Євросоюзі. Росія готова постачати газ, якщо тільки Україна відмовиться від багатомільярдних позовів до "Газпрому".

  • Путін на переговорах у Парижі 9 грудня натякнув українському лідеру Володимиру Зеленському, що країна може отримати 25% знижку на газ.

  • Зі свого боку Зеленський заявив про необхідність підписання 10-річного контракту на транзит газу, а не короткострокового, як наполягає РФ. Також він підняв питання про виплату Україною 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. Зеленський зазначив, що Україна готова отримати з Росії борг газом.

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Теми
Поставки газу в Україну ринок газу
Теги
НАК "Нафтогаз" Газпром
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
С учетом у Украине дефолт на носу , опять нерабы навязали себе транзит газа ахресора .
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