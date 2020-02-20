У 2019 році Україна скоротила закупівлю російського ядерного палива для АЕС на 55%. Загалом було витрачено $396,8 млн, з них $240,9 млн віддали Росії.

Паливо Україна купує у російської компанії "ТВЕЛ" і шведської Westinghouse. Водночас загальна сума закупівель у обох країн, як порівняти з 2018 роком, знизилася на $128 млн (на 24%), повідомив "Інтерфакс-Україна".

"За минулий рік для українських АЕС було закуплено паливо російського виробництва на $240,9 млн, шведського – на $155,98 млн. У такий спосіб частка закупівель Україною ядерного палива в 2019 році у "ТВЕЛ" (РФ) в грошовому вимірі склала 60,7%, у Westinghouse (Швеція) – 39,3%", – йдеться в повідомленні.

Скільки витрачала Україна на ядерне паливо в попередні роки:

2018 – $523 млн (у РФ – на $374,6 млн, у Швеції – $148,5 млн);

2017 – $533 млн (у РФ – на $368,9 млн, у Швеції – $164,4 млн);

2016 – $548 млн (у РФ – на $386,7 млн, у Швеції – $162 млн);

2015 – $643 млн (у РФ – на $610,8 млн, у Швеції – $32,6 млн)

Тож частка шведського ядерного палива залишилася практично незмінною (заплатили на $7,5 млн більше, ніж у 2018 році). А от російського впала на 134,6 млн (на 55%).

Ядерне паливо

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