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20 лютого • оновлено в 17:30
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/ Ринки та компанії

Україна наполовину скоротила закупівлі ядерного палива в Росії: скільки заплатили

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У 2019 році Україна скоротила закупівлю російського ядерного палива для АЕС на 55%. Загалом було витрачено $396,8 млн, з них $240,9 млн віддали Росії.

Паливо Україна купує у російської компанії "ТВЕЛ" і шведської Westinghouse. Водночас загальна сума закупівель у обох країн, як порівняти з 2018 роком, знизилася на $128 млн (на 24%), повідомив "Інтерфакс-Україна".

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"За минулий рік для українських АЕС було закуплено паливо російського виробництва на $240,9 млн, шведського – на $155,98 млн. У такий спосіб частка закупівель Україною ядерного палива в 2019 році у "ТВЕЛ" (РФ) в грошовому вимірі склала 60,7%, у Westinghouse (Швеція) – 39,3%", – йдеться в повідомленні.

Скільки витрачала Україна на ядерне паливо в попередні роки:

  • 2018 – $523 млн (у РФ – на $374,6 млн, у Швеції – $148,5 млн);

  • 2017 – $533 млн (у РФ – на $368,9 млн, у Швеції – $164,4 млн);

  • 2016 – $548 млн (у РФ – на $386,7 млн, у Швеції – $162 млн);

  • 2015 – $643 млн (у РФ – на $610,8 млн, у Швеції – $32,6 млн)

Тож частка шведського ядерного палива залишилася практично незмінною (заплатили на $7,5 млн більше, ніж у 2018 році). А от російського впала на 134,6 млн (на 55%).

Ядерне паливо

Ядерне паливо

Як повідомляв OBOZREVATEL, сума коштів, виділених на держоборонзамовлення із бюджету України в 2020 році, збільшена на 16% проти 2019 року.

Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2020 рік. На покриття дефіциту фонду витратять приблизно 172,57 млрд гривень.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
угоди Енергоатома енергосистема України
Місце
Україна
Тег
НАЕК Енергоатом
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Эвакуированные из Уханя подавлены встречей на родине. Люди на борту обеспокоены и угнетены из-за того, что их прибытие вызвало массовые протесты у местных жителей.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
украинцы, почему вы не комментируете и даже не реагируете на эту информацию? "В Украине большинство пенсионеров (34,8%) получают выплаты в размере от 1501 грн до 2000 грн. При этом лишь 0,7% пенсионеров выплачивают сумму меньше 1500 грн. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины. В частности, по состоянию на 1 января 2020 года пенсионеры в Украине получают: от 2001 грн до 3000 грн – 34,2%, от 3001 грн до 4000 грн – 12,4%, от 4001 грн до 5000 грн – 6,3%, от 5001 грн до 10000 грн – 9,3%, свыше 10000 грн – 2,3%."
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1
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Зачем вам атомные станции, хрюканы? Раньше вас было 52 миллиона, они были нужны, а сейчас вас осталось 30, промышленность сдохла, ветряками обойдетесь
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4
1
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Кристина Стефанова, солома и кизяки абратна жа...
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1

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