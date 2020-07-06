Україна може виграти через протистояння Європи і Китаю, – Іноземцев

Україна може "перетягнути" до себе європейські заводи з Китаю.

Україна може "відтягнути" на себе частину європейських виробництв, які країни ЄС найближчим часом можуть почати виводити з Китаю.

Таким чином країна стане другою Мексикою, куди США стали переміщувати фабрики після економічного конфлікту з Піднебесною. Про це в інтерв'ю "Гордону" заявив старший науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні Владислав Іноземцев.

За його словами, США вкрай стурбовані тим, що дуже багато виробничих ланцюжків зациклені на Китай. В Америці намітився тренд – заокеанський бізнес виводять в Мексику. За півтора-два роки ця країна стане найбільшим постачальником товарів до Сполучених Штатів.

Не менша залежність від Китаю є і у європейських компаній. Там існують заводи європейських автоконцернів, великий складальний майданчик компанії Airbus.

"Я думаю, що нинішні тренди змінять і цю ситуацію. Європейці змушені будуть думати про деякі інші локації для своїх виробництв, і в цій ситуації Україна могла б бути з її індустріальним потенціалом, з її кваліфікованою робочою силою. І робоча сила, і близькість до Європи, і Угода про асоціацію, і індустріальний потенціал – це все може зіграти на те, щоб Україна відтягнула на себе частину тих виробництв, які можуть виводитися з Китаю", – сказав Іноземцев.

"Україна повинна стати європейською Мексикою. У тому плані, що вона повинна стати величезним індустріальним придатком Європи на сході і, таким чином, прискорити свій економічний розвиток", – підсумував експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світова криза, в тому числі і через пандемію, найбільше може позначитися саме на Росії, де в результаті значна частина виробництв, закритих у зв'язку з карантином, так і не відкриється. Тому Україні слід звернути на це увагу і правильно скористатися російським занепадом.