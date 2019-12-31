Україна уклала важливу газову угоду з країною-сусідом

Україна і Словаччина підписали технічний договір щодо транзиту газу та взаємодії за європейськими правилами з 1 січня 2020 року в точках Будінце і Ужгород-Велке Капушани.
Про це у вівторок, 31 грудня, на сторінці у Facebook повідомила пресслужба "Оператора ГТСУ". Уточнимо, що контракт був укладений зі словацьким оператором Eustream.
Вказується, що Словаччина – основний напрямок, куди прямує російський газ, який проходить транзитом через Україну.
Колаж
У компанії підкреслили, що 30 грудня у Відні ОГТСУ уклав межоператорских угоду з ПАТ "Газпром", оператором російської газотранспортної системи.
"Таким чином, новий український оператор ГТС підписав угоди з операторами ГТС Польщі, Угорщини, Румунії, Молдови, Словаччини та Росії. Зараз створені всі необхідні технічні та правові підстави для успішного старту роботи незалежного "Оператора ГТС України" і для безперервного продовження транзиту газу через українську ГТС із Російської Федерації в європейські країни з 1 січня 2020 року", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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Також 30 грудня Україна і Росія підписали договір про транзит газу строком на п'ять років. Існує можливість продовження ще на 10 років.
Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко наголосив, що перший раз в історії України "Газпром" уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати".
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