Україна уклала важливу газову угоду з країною-сусідом

Україна і Словаччина підписали технічний договір щодо транзиту газу та взаємодії за європейськими правилами з 1 січня 2020 року в точках Будінце і Ужгород-Велке Капушани.

Про це у вівторок, 31 грудня, на сторінці у Facebook повідомила пресслужба "Оператора ГТСУ". Уточнимо, що контракт був укладений зі словацьким оператором Eustream.

Вказується, що Словаччина – основний напрямок, куди прямує російський газ, який проходить транзитом через Україну.

Колаж

У компанії підкреслили, що 30 грудня у Відні ОГТСУ уклав межоператорских угоду з ПАТ "Газпром", оператором російської газотранспортної системи.

"Таким чином, новий український оператор ГТС підписав угоди з операторами ГТС Польщі, Угорщини, Румунії, Молдови, Словаччини та Росії. Зараз створені всі необхідні технічні та правові підстави для успішного старту роботи незалежного "Оператора ГТС України" і для безперервного продовження транзиту газу через українську ГТС із Російської Федерації в європейські країни з 1 січня 2020 року", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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