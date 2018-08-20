Україна без вугілля: експерт назвав приховану небезпеку скасування поїздів до РФ

Якщо Україна ухвалить остаточне рішення про розрив залізничного сполучення з Росією, то наступним кроком може стати відмова від імпорту російського вугілля-антрациту, на якому працюють вітчизняні генерувальні електростанції (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Таку думку висловив екс-керівник Південно-Західної залізниці Олексій Кривопішин, зазначивши, що поки Україна дотримується подвійних стандартів. Свою точку зору експерт виклав у інтерв'ю телеканалу NewsOne.

"Якщо ми ухвалюємо рішення і обриваємо сполучення з Москвою, то тоді потрібно ухвалити рішення і щодо вугілля. Тому що вугілля кожен день, чотири потяги, це можна подивитися через товарну станцію Конотоп, через накладні вагонні, прибувають із Кузбасу за маршрутом на західний перехід" , - розповідає він.

Крім того, Кривопішин додав, що ввезення зазначеного палива в Україну зараз є практично контрабандою, оскільки здійснюється за переробленим документам.

"Воно ніби рухається на Польщу або Угорщину. У Конотопі зупиняється, переробляються документи, так звані переадресації, і вагони прямують уже з Конотопа на генерувальні наші електростанції. Тому що це антрацит, він вкрай необхідний. Це - профіль наших електростанцій генерувальних (Трипільська ГРЕС, Зуївська)", - зазначив експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кривопішин виступив проти скасування потягів у Москву, оскільки, за його словами, пасажирські перевезення "Укрзалізниці" за цим напрямком щодня приносять їй прибуток у 5 млн грн, а за рік - 1,2 млрд гривень.