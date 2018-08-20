МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
СвітСпорт

Україна без вугілля: експерт назвав приховану небезпеку скасування поїздів до РФ

2.1тЧитати новину російською

Якщо Україна ухвалить остаточне рішення про розрив залізничного сполучення з Росією, то наступним кроком може стати відмова від імпорту російського вугілля-антрациту, на якому працюють вітчизняні генерувальні електростанції (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Таку думку висловив екс-керівник Південно-Західної залізниці Олексій Кривопішин, зазначивши, що поки Україна дотримується подвійних стандартів. Свою точку зору експерт виклав у інтерв'ю телеканалу NewsOne.

"Якщо ми ухвалюємо рішення і обриваємо сполучення з Москвою, то тоді потрібно ухвалити рішення і щодо вугілля. Тому що вугілля кожен день, чотири потяги, це можна подивитися через товарну станцію Конотоп, через накладні вагонні, прибувають із Кузбасу за маршрутом на західний перехід" , - розповідає він.

Новини
"Дружби немає і не було": Омелян пояснив скасування потягів до РФ

Крім того, Кривопішин додав, що ввезення зазначеного палива в Україну зараз є практично контрабандою, оскільки здійснюється за переробленим документам.

"Воно ніби рухається на Польщу або Угорщину. У Конотопі зупиняється, переробляються документи, так звані переадресації, і вагони прямують уже з Конотопа на генерувальні наші електростанції. Тому що це антрацит, він вкрай необхідний. Це - профіль наших електростанцій генерувальних (Трипільська ГРЕС, Зуївська)", - зазначив експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кривопішин виступив проти скасування потягів у Москву, оскільки, за його словами, пасажирські перевезення "Укрзалізниці" за цим напрямком щодня приносять їй прибуток у 5 млн грн, а за рік - 1,2 млрд гривень.

Особа
Олексій Кривопішин
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
6
9
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Волобуев Олег
Волобуев Олег
Все это ложь и запугивание украинцев!На самом деле Украине не нужен уголь из РФ.На самом деле Украине не нужно столько ТЭС работающих на антрацита!!!Олигархи и правительство искустваенно перевели работать украинсие аэс на 40-45% своих мощностей!!!Искусственно!!!Тем самым продают населению и промышленности в три дорога свою дорогую электроэнергию с ТЭС работающих на углю!когда наши украинские АЭС работают на 40% своих мощностей и доля дешевой электроэнергии с АЭС сейчас составляет 50% .Годом ранее доля электроэнергии с АЭС была 70%.Большую половину всех ТЭС можно и нужно закрыть.Так как они не соответствуют нормам экологии и изношены на 80-90%.Украина вполне может обойтись только атомной электроэнергией!!!Нас просто обманывает правительство и эксперты!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Пусть этот Кривошипин не путает Божий дар с яичницей. Пассажирские поезда это одно, а грузовые это совсем другое.. Хотя в будущем откажемся и от грузового сообщения с ублюдочным кацапстаном
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Ш. Олег
Ш. Олег
Levitsky Valery, "здесь играем, здесь не играем, а здесь сало заворачиваем" - это, конечно, удобная тактика, но… Вам самому не стыдно писать такие лицемерные вещи? Если "кацапстан" ублюдочный, но вы продолжаете покупать у него уголь, то кто в таком случае вы сами? И почему Вы считаете, что только от Украины зависит, будут идти эшелоны с кузбасским углём на ваши электростанции или нет? А ну как русские обидятся на Омеляна и сами перекроют грузовое сообщение с Украиной? А за ними обидится Донбасс и тоже - уже со своей стороны - покажет вам дулю? Где уголёк брать будете? В США? В ЮАР? Так ведь пробовали уже - не по карману получается для тощего бюджета… Так что мой вам (Омеляну и всем его апостолам) совет: кончайте заниматься фигнёй - плохо закончиться может. Либо поддерживайте нормальные взаимоотношения с РФ, либо отмораживайте назло им уши. Но - целиком, окончательно и бесповоротно. Наполовину отморозить не удастся. И, главное, если пинаете палкой соседа, то когда он не вытерпит и пнёт в ответ, не спрашивайте обиженно: "а нас-то за шо???"
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Звягинцева Анна
Звягинцева Анна
Levitsky Valery, Не в будущем,хохлочмо, а немедленно отказаться от нашего угля и нашего агрессивного газа
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги