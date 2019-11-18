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18 листопада • оновлено в 18:45
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Новий термінал для "Борисполя" побудує сумнівна фірма: ЗМІ розкрили подробиці

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Аеропорт "Бориспіль" планує підписати договір на 13 млн гривень з компанією, яка фігурує в декількох кримінальних провадженнях і має ознаки фіктивності.

Йдеться про компанії "Український виробничо-будівельний Альянс "Центр", яка наприкінці жовтня цього року виграла тендер на Prozorro на облаштування єдиного диспетчерського центру в терміналі D. У неї був тільки один конкурент, який не знижував ціни в ході торгів, повідомляє "Слідство.Інфо".

Тендерний комітет аеропорту 31-го жовтня затвердив пропозицію "Центру". Втім, договір поки не опубліковано. "За умовами закупівлі, фірма зобов’язується розширити диспетчерський центр терміналу орієнтовно на 200 квадратних метрів – для облаштування додаткових робочих місць. Будівництво повинно бути завершеним до кінця 2020-го року", – йдеться в публікації.

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Як з'ясували журналісти, “Центр” фігурує в кількох кримінальних провадженнях як учасник конвертаційних центрів. Таким визначенням, як правило, позначають групи фіктивних фірм, які надають послуги з відмивання грошей й ухилення від сплати податків.

Зокрема, в ухвалі від вересня 2019-го року “Центр” згадується як учасник схеми з ухилення від сплати податків. В іншому кримінальному провадженні, яке відкрили у квітні 2019 року, йдеться про те, що ця фірма в 2018-2019-тих роках перерахувала понад 26,5 мільйонів гривень бюджетних коштів підприємствам з ознаками фіктивності.

У постанові від вересня 2019-го року "Центр" згадується як учасник схеми по ухиленню від сплати податків

У постанові від вересня 2019-го року "Центр" згадується як учасник схеми по ухиленню від сплати податків

Слідство.Інфо

У 2018-2019-х роках фірма перерахувала понад 26,5 млн грн сумнівним підприємствам

У 2018-2019-х роках фірма перерахувала понад 26,5 млн грн сумнівним підприємствам

Слідство.Інфо

"Також у рамках інших кримінальних проваджень слідчі встановили, що “Центр” упродовж 2015-2017-го років ухилявся від сплати податків за допомогою підприємств з ознаками фіктивності. Слідчий Державної фіскальної служби у 2016 році встановив, що “Центр” входив до групи фірм, яку використовували як конвертаційний центр для фіктивних операцій", – сказано в матеріалі.

За версією слідства, в 2015-2017-х роках "Центр" ухилявся від сплати податків

За версією слідства, в 2015-2017-х роках "Центр" ухилявся від сплати податків

Слідство.Інфо

За версією слідства, в 2015-2017-х роках "Центр" ухилявся від сплати податків

За версією слідства, в 2015-2017-х роках "Центр" ухилявся від сплати податків

Слідство.Інфо

За версією ДФС, "Центр" входив до групи фірм, яку використовували як конвертцентр

За версією ДФС, "Центр" входив до групи фірм, яку використовували як конвертцентр

Слідство.Інфо

За інформацією з офіційних публічних закупівель, за останні три роки ця компанія уклала договорів орієнтовно на 210 мільйонів гривень. З них майже на 124 мільйони — з аеропортом “Бориспіль”.

"Бориспіль" запідозрили у відносинах з сумнівною фірмою

"Бориспіль" запідозрили у відносинах з сумнівною фірмою

Як повідомляв OBOZREVATEL, Держпродспоживслужба опинилася в центрі тендерного скандалу. Згідно з даними ProZorro установа закупила тест-системи для виявлення хвороб у тварин майже на 2 мільйони гривень – вдвічі дорожче пропозицій інших учасників торгів.

У вересні ми повідомляли, що для народних депутатів нової Верховної Ради виготовлять 470 комплектів нагрудних значків за 1,69 млн гривень.

Авіакомпанія "Роза вітрів", яка входить в структуру бізнесу мільярдера Ігоря Коломойського, виграла тендер на перевезення вищих посадових осіб України, в тому числі президента.

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Автор
Андрій Довгань Андрій Довгань
Теми
Боротьба з корупцією в Україні Держзакупівлі в Україні
Місце
Україна
Тег
аеропорт Бориспіль
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