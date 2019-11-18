Новий термінал для "Борисполя" побудує сумнівна фірма: ЗМІ розкрили подробиці

Аеропорт "Бориспіль" планує підписати договір на 13 млн гривень з компанією, яка фігурує в декількох кримінальних провадженнях і має ознаки фіктивності.

Йдеться про компанії "Український виробничо-будівельний Альянс "Центр", яка наприкінці жовтня цього року виграла тендер на Prozorro на облаштування єдиного диспетчерського центру в терміналі D. У неї був тільки один конкурент, який не знижував ціни в ході торгів, повідомляє "Слідство.Інфо".

Тендерний комітет аеропорту 31-го жовтня затвердив пропозицію "Центру". Втім, договір поки не опубліковано. "За умовами закупівлі, фірма зобов’язується розширити диспетчерський центр терміналу орієнтовно на 200 квадратних метрів – для облаштування додаткових робочих місць. Будівництво повинно бути завершеним до кінця 2020-го року", – йдеться в публікації.

Як з'ясували журналісти, “Центр” фігурує в кількох кримінальних провадженнях як учасник конвертаційних центрів. Таким визначенням, як правило, позначають групи фіктивних фірм, які надають послуги з відмивання грошей й ухилення від сплати податків.

Зокрема, в ухвалі від вересня 2019-го року “Центр” згадується як учасник схеми з ухилення від сплати податків. В іншому кримінальному провадженні, яке відкрили у квітні 2019 року, йдеться про те, що ця фірма в 2018-2019-тих роках перерахувала понад 26,5 мільйонів гривень бюджетних коштів підприємствам з ознаками фіктивності.

У постанові від вересня 2019-го року "Центр" згадується як учасник схеми по ухиленню від сплати податків Слідство.Інфо

У 2018-2019-х роках фірма перерахувала понад 26,5 млн грн сумнівним підприємствам Слідство.Інфо

"Також у рамках інших кримінальних проваджень слідчі встановили, що “Центр” упродовж 2015-2017-го років ухилявся від сплати податків за допомогою підприємств з ознаками фіктивності. Слідчий Державної фіскальної служби у 2016 році встановив, що “Центр” входив до групи фірм, яку використовували як конвертаційний центр для фіктивних операцій", – сказано в матеріалі.

За версією слідства, в 2015-2017-х роках "Центр" ухилявся від сплати податків Слідство.Інфо

За версією слідства, в 2015-2017-х роках "Центр" ухилявся від сплати податків Слідство.Інфо

За версією ДФС, "Центр" входив до групи фірм, яку використовували як конвертцентр Слідство.Інфо

За інформацією з офіційних публічних закупівель, за останні три роки ця компанія уклала договорів орієнтовно на 210 мільйонів гривень. З них майже на 124 мільйони — з аеропортом “Бориспіль”.

"Бориспіль" запідозрили у відносинах з сумнівною фірмою

Як повідомляв OBOZREVATEL, Держпродспоживслужба опинилася в центрі тендерного скандалу. Згідно з даними ProZorro установа закупила тест-системи для виявлення хвороб у тварин майже на 2 мільйони гривень – вдвічі дорожче пропозицій інших учасників торгів.

У вересні ми повідомляли, що для народних депутатів нової Верховної Ради виготовлять 470 комплектів нагрудних значків за 1,69 млн гривень.

Авіакомпанія "Роза вітрів", яка входить в структуру бізнесу мільярдера Ігоря Коломойського, виграла тендер на перевезення вищих посадових осіб України, в тому числі президента.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!