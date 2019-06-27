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Удар по Путіну: ЄС прийняв важливе рішення щодо санкцій

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Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити економічні санкції проти Російської Федерації до 31 січня 2020 року.

Про це заявили в раді ЄС, передає ТАСС. "27 червня 2019 року Рада продовжила економічні санкції щодо окремих секторів російської економіки до 31 січня 2020 року", – йдеться в повідомленні.

Санкції проти Росії

Санкції проти Росії

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Таке рішення стало відповіддю на військову агресію Росії на території України, її втручання у виборчий процес в ряді європейських країн. Варто також відзначити, що незважаючи на продовження санкцій, Росію все-таки відновили в Парламентській асамблеї ради Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія оголосила про заборону на експорт в Україну з 1 червня нафти і нафтопродуктів. Таким чином РФ відреагувала на розширення Кабінетом міністрів України переліку російських товарів, щодо яких діє заборона на імпорт.

Після цього російські компанії "Роснефть" і "Лукойл" запросили в уряду РФ спеціальні дозволи на ввезення нафтопродуктів в Україну.

29 грудня 2018 року набуло чинності рішення Євросоюзу про продовження економічних санкцій проти Росії на півроку, до 31 липня 2019-го. Обмежувальні заходи проти Росії спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані із виробництвом товарів подвійного призначення.

Також проти Росії до кінця липня 2019-го (рішення можуть продовжити) діють такі обмеження:

  • обмеження доступу до первинного та вторинного ринківкапіталу ЄС для 5 основних державних фінансових інститутів та їхніх контрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

  • заборона на експорт та імпорт зброї;

  • заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

  • обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій та послуг, які можуть бути використані для видобутку і розвідки нафти.

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Тема
Санкції проти Росії
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санкцииНовини Росії
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