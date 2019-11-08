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8 листопада • оновлено в 11:03
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Удар по "Північному потоку-2": Німеччина пішла на поступки Україні

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Парламент Німеччини провалив голосування про пом'якшення Газової директиви для російського "Північного потоку-2". В результаті норми, які значно обмежать роботу газопроводу, лишаються чинними.

Про це з посиланням на президента Бундестагу Вольфганга Шойбле повідомляє "Укрінформ". "Було віддано 133 голоси, для ухвалення рішення потрібно 355 голосів. Тому парламент не може ухвалити рішення... Скликаю нове засідання на п'ятницю, 8 листопада, о 9.00. Засідання закрите", – сказав глава парламенту.

Поправки вимагають, щоб оператором "Північного потоку-2" була незалежна від Газпрому компанія, а 50% потужності газопроводу було зарезервовано під прокачування газу від незалежних постачальників.

Удар по "Північному потоку-2": Німеччина пішла на поступки Україні

Законопроєкт про пом'якшення поправок до газової директиви Євросоюзу підготовлений правлячою коаліцією. Документ передбачає можливість винятків з вимог третього енергетичного пакета для трубопроводів з країн, що не входять до ЄС.

Зокрема пропонується вивести з-під дії директиви газопроводи, побудовані до 23 травня 2019 року або такі, що мають першу точку з'єднання з мережею країни-члена ЄС на території Німеччини.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюють у 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 мільярда євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Північний потік - 2
Місце
Україна
Теги
Північний потік - 2 газ
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Перов Василий
Перов Василий
Рогули прочитали? Вам то что от этого?))) И какие это независимые компании будут качать газ по территории России? Газпром-2 и Газпром-3 ? Эх переможники- за три месяца ни одной перемоги.... Верните Петю он вам Томос - 2 замутит и все будут счастливы)))
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Это временно
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hunt andres
hunt andres
Еще не вечер. Это нужно немцам. Значит, в пятницу примут. И уж об окраине они точно будут думать в последнюю очередь)))
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