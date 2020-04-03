Убогий вибір: блогер розвінчав міф про "достаток" в магазинах СРСР

Один з нині популярних "радянських" міфів полягає в тому, що нібито "до перебудови в Союзі жили дуже ситно". Однак кадри з магазинів із фільмів, дивом пропущені цензурою, в пил розбивають це твердження.

Про це йдеться в публікації блогера Максима Мировича, який проаналізував кілька кадрів з радянських фільмів "Сто грам для хоробрості" і "Москва сльозам не вірить".

"На мій погляд, такі кадри з фільмів набагато правдивіші за будь-яких фото – останні можуть бути постановочними, тоді як магазини в фільмах показували мигцем і нічого не підтасовували – магазин був просто фоном для дії героїв", – пояснив Мирович.

Перший кадр взятий з маловідомого фільму "Сто грам для хоробрості" – він являє собою антиалкогольну агітку і складається з трьох новел, об'єднаних одним сюжетом – непомірним і несвоєчасним споживанням "міцного". Для нашого дослідження найцікавіше те, що фільм був знятий в 1976 році – тобто, в самий розпал брежнєвської епохи і майже за 10 років до "проклятої перебудови".

Трохи про сюжет новели – головний герой йде знайомитися із самотньою сусідкою, але все ніяк не наважується подзвонити їй у двері, і вирішує трохи "нарізатися" для хоробрості в найближчому магазині. Живе герой в московському мікрорайоні Чертаново, і спершу приходить не в магазин, а в якесь кафе-буфет.

Асортимент кафе, до речі, теж досить невеликий, його можна розглянути на кількох кадрах – кілька видів цукерок, печиво, щось на зразок парочки плиток шоколаду та й все.

maxim-nm.livejournal.com

04. Буфетниця каже герою, що тут не наливають, і відправляє його до продуктового магазину. У магазині виникає дуже примітний епізод, в якому герой стоїть у черзі до вино-горілчаного відділу, а більш досвідчені алкаші підказують йому назви тари і пояснюють різницю між "чекушкою" і "мерзавчиком". А ще тут дуже образно переданий хамський тон спілкування радянської продавщиці з покупцями.

maxim-nm.livejournal.com

05. І ось ми підходимо до найцікавішого. В той час, як герой Гринька стоїть в черзі, його товариш в тужливому передчутті, чухаючи неголену шию, походжає по магазину, і ми можемо детально розглянути вітрини з продуктами. Вітрини показують буквально кілька секунд, за які глядач встигає зауважити, що вони не порожні, але давайте поставимо на паузу і подивимося, що ми тут бачимо.

Зліва видніється гора банок зі згущеним молоком, з класичною блакитно-синьою етикеткою. Трохи правіше є гірки поменше, банки з жовтими етикетками, найімовірніше, це згущені вершки – по суті те ж, що звичайне "згущене молоко", але більш жирне. На верхній полиці між двома горами консервних банок сиротливо туляться якісь три маленькі баночки з чимось темним – це або абхазька аджика, або якийсь джем.

На нижніх полицях стоять величезні балони з яблучним соком, а на задньому плані видніються дерев'яні ящики з порожніми пляшками.

maxim-nm.livejournal.com

06. Так, ви можете сказати, але це ж ще не вся вітрина? Кількома кадрами пізніше камера проїжджає справа наліво, і ми можемо побачити ближній до глядача край стелажа – на ньому стоять лише якісь банки з консервованими голубцями або супами, щось типу "розсольнику з перловкою".

maxim-nm.livejournal.com

07. А ще кількома кадрами пізніше камера знову повертається до Брондукова, і можемо побачити, що знаходиться між розсольником і банками зі згущеним молоком – кілька пляшок з чимось на зразок лимонаду. Ось, власне, і все.

maxim-nm.livejournal.com

08. Що цікаво – вибір алкоголю в магазині теж вкрай бідний, його можна побачити на кількох кадрах у фільмі – 1-2 види горілки, 2-3 види дешевого кріпленого вина, і більше нічого.

maxim-nm.livejournal.com

09. Ну і щоб два рази не вставати, давайте заодно розберемо ще й епізод у московському магазині, що є у відомому фільмі "Москва сльозам не вірить", знятому в 1980 році – тобто, теж задовго до "проклятої перебудови". Героїня (у виконанні Віри Алентової) на ім'я Катерина походжає по торгових рядах радянського гастронома, між все тими ж нескінченними рядами однотипних банок.

Зверніть увагу на те, що товарів насправді дуже мало, все вітрини забиті під зав'язку, але забиті однотипними банками і пляшками – в усьому довжелезному ряді стелажів зліва знаходиться не більше 7-8 різних товарів, а на стелажі справа так взагалі нібито один товар.

maxim-nm.livejournal.com

10. Далі відбувається цікаве. Катерина продовжує збирати в візок банки, як раптом на задньому плані з'являється продавщиця з візком, в якому знаходиться нарізана варена ковбаса – загалом, вона вважається у всьому світі дешевим і тривіальним продуктом. За продавщицею вже товпиться черга покупців.

maxim-nm.livejournal.com

11. Щойно візок зупиняється – покупці кидаються на ковбасу. Катерина теж кидає свій візок з банками і йде за ковбасою:

maxim-nm.livejournal.com

12. Дядько в кепці хапає відразу два шматки і поспішає скоріше вибратися з черги. Покажіть цей кадр всім тим, хто розповідає байки про мільярди видів ковбас, що гронами висіли в брежнєвські часи в будь-якому магазині.

maxim-nm.livejournal.com

13. Примітна і поведінка Катерини – вона спершу бере шматок ковбаси, потім відходить до свого візка і вже тільки потім читає назву – що, власне, таке вона взяла. Це ні що інше, як вироблена роками звичка – спершу брати дефіцит, а вже потім дізнаватися, що це таке; якщо забаритися – то залишишся без ковбаси.

Неважко здогадатися, що покупці, які прийшли в магазин п'ятьма хвилинами пізніше, ковбаси вже не отримали, а побачили все ті ж тужливі ряди банок з підсолодженою водою з гордою етикеткою "березовий сік".

maxim-nm.livejournal.com

"Такі справи. Як бачите – убогий асортимент в магазинах був не лише в "перебудову" і в "кляті дев'яності", а й у розпал брежнєвських років. І це в Москві, в столиці", – підсумував Мирович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 66 років тому 19 лютого 1954 року Крим від РРФСР передали УРСР з формулюванням "вкрай занедбана область". Україна відновила регіон, але після анексії Росією він знову "майже убитий".

Люди, які ностальгують за СРСР, люблять згадувати, які в ньому були низькі ціни. Правда, якщо порівняти їх з зарплатами того часу, стає ясно, що крім найпростіших продуктів грошей мало на що вистачало.

Жителі СРСР, яким пропаганда розповідала про виробництво тисяч танків і "найбільш передовою науці", в звичайному житті були змушені ремонтувати окуляри синьою ізоляційною стрічкою і шукати поради, як з "вух" від старої хутряної шапки зробити для дітей дефіцитні рукавиці.

Побутова техніка в СРСР коштувала захмарних грошей. Так, телевізор з екраном 3х4 см коштував як дві зарплати, а в 60-і роки дозволити собі холодильник могли тільки 5% сімей "наддержави".

Розповіді про небувалу технологічності і надійності радянської побутової техніки в більшості випадків виявляються міфами. У більшості випадків кращі приклади – вкрадені (або рідше – куплені) на Заході.

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