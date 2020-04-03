Головна Новини
3 квітня • оновлено в 05:42
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Убогий вибір: блогер розвінчав міф про "достаток" в магазинах СРСР

635
Читати матеріал російською

Один з нині популярних "радянських" міфів полягає в тому, що нібито "до перебудови в Союзі жили дуже ситно". Однак кадри з магазинів із фільмів, дивом пропущені цензурою, в пил розбивають це твердження.

Про це йдеться в публікації блогера Максима Мировича, який проаналізував кілька кадрів з радянських фільмів "Сто грам для хоробрості" і "Москва сльозам не вірить".

"На мій погляд, такі кадри з фільмів набагато правдивіші за будь-яких фото – останні можуть бути постановочними, тоді як магазини в фільмах показували мигцем і нічого не підтасовували – магазин був просто фоном для дії героїв", – пояснив Мирович.

Блогер розвінчав міф про "достаток" в магазинах СРСР

Перший кадр взятий з маловідомого фільму "Сто грам для хоробрості" – він являє собою антиалкогольну агітку і складається з трьох новел, об'єднаних одним сюжетом – непомірним і несвоєчасним споживанням "міцного". Для нашого дослідження найцікавіше те, що фільм був знятий в 1976 році – тобто, в самий розпал брежнєвської епохи і майже за 10 років до "проклятої перебудови".

Трохи про сюжет новели – головний герой йде знайомитися із самотньою сусідкою, але все ніяк не наважується подзвонити їй у двері, і вирішує трохи "нарізатися" для хоробрості в найближчому магазині. Живе герой в московському мікрорайоні Чертаново, і спершу приходить не в магазин, а в якесь кафе-буфет.

Асортимент кафе, до речі, теж досить невеликий, його можна розглянути на кількох кадрах – кілька видів цукерок, печиво, щось на зразок парочки плиток шоколаду та й все.

Блогер розвінчав міф про "достаток" в магазинах СРСР

maxim-nm.livejournal.com

04. Буфетниця каже герою, що тут не наливають, і відправляє його до продуктового магазину. У магазині виникає дуже примітний епізод, в якому герой стоїть у черзі до вино-горілчаного відділу, а більш досвідчені алкаші підказують йому назви тари і пояснюють різницю між "чекушкою" і "мерзавчиком". А ще тут дуже образно переданий хамський тон спілкування радянської продавщиці з покупцями.

Блогер розвінчав міф про "достаток" в магазинах СРСР

maxim-nm.livejournal.com

05. І ось ми підходимо до найцікавішого. В той час, як герой Гринька стоїть в черзі, його товариш в тужливому передчутті, чухаючи неголену шию, походжає по магазину, і ми можемо детально розглянути вітрини з продуктами. Вітрини показують буквально кілька секунд, за які глядач встигає зауважити, що вони не порожні, але давайте поставимо на паузу і подивимося, що ми тут бачимо.

Зліва видніється гора банок зі згущеним молоком, з класичною блакитно-синьою етикеткою. Трохи правіше є гірки поменше, банки з жовтими етикетками, найімовірніше, це згущені вершки – по суті те ж, що звичайне "згущене молоко", але більш жирне. На верхній полиці між двома горами консервних банок сиротливо туляться якісь три маленькі баночки з чимось темним – це або абхазька аджика, або якийсь джем.

На нижніх полицях стоять величезні балони з яблучним соком, а на задньому плані видніються дерев'яні ящики з порожніми пляшками.

Блогер розвінчав міф про "достаток" в магазинах СРСР

maxim-nm.livejournal.com

06. Так, ви можете сказати, але це ж ще не вся вітрина? Кількома кадрами пізніше камера проїжджає справа наліво, і ми можемо побачити ближній до глядача край стелажа – на ньому стоять лише якісь банки з консервованими голубцями або супами, щось типу "розсольнику з перловкою".

Блогер розвінчав міф про "достаток" в магазинах СРСР

maxim-nm.livejournal.com

07. А ще кількома кадрами пізніше камера знову повертається до Брондукова, і можемо побачити, що знаходиться між розсольником і банками зі згущеним молоком – кілька пляшок з чимось на зразок лимонаду. Ось, власне, і все.

Блогер розвінчав міф про "достаток" в магазинах СРСР

maxim-nm.livejournal.com

08. Що цікаво – вибір алкоголю в магазині теж вкрай бідний, його можна побачити на кількох кадрах у фільмі – 1-2 види горілки, 2-3 види дешевого кріпленого вина, і більше нічого.

Блогер розвінчав міф про "достаток" в магазинах СРСР

maxim-nm.livejournal.com

09. Ну і щоб два рази не вставати, давайте заодно розберемо ще й епізод у московському магазині, що є у відомому фільмі "Москва сльозам не вірить", знятому в 1980 році – тобто, теж задовго до "проклятої перебудови". Героїня (у виконанні Віри Алентової) на ім'я Катерина походжає по торгових рядах радянського гастронома, між все тими ж нескінченними рядами однотипних банок.

Зверніть увагу на те, що товарів насправді дуже мало, все вітрини забиті під зав'язку, але забиті однотипними банками і пляшками – в усьому довжелезному ряді стелажів зліва знаходиться не більше 7-8 різних товарів, а на стелажі справа так взагалі нібито один товар.

Блогер розвінчав міф про "достаток" в магазинах СРСР

maxim-nm.livejournal.com

10. Далі відбувається цікаве. Катерина продовжує збирати в візок банки, як раптом на задньому плані з'являється продавщиця з візком, в якому знаходиться нарізана варена ковбаса – загалом, вона вважається у всьому світі дешевим і тривіальним продуктом. За продавщицею вже товпиться черга покупців.

Блогер розвінчав міф про "достаток" в магазинах СРСР

maxim-nm.livejournal.com

11. Щойно візок зупиняється – покупці кидаються на ковбасу. Катерина теж кидає свій візок з банками і йде за ковбасою:

Блогер розвінчав міф про "достаток" в магазинах СРСР

maxim-nm.livejournal.com

12. Дядько в кепці хапає відразу два шматки і поспішає скоріше вибратися з черги. Покажіть цей кадр всім тим, хто розповідає байки про мільярди видів ковбас, що гронами висіли в брежнєвські часи в будь-якому магазині.

Блогер розвінчав міф про "достаток" в магазинах СРСР

maxim-nm.livejournal.com

13. Примітна і поведінка Катерини – вона спершу бере шматок ковбаси, потім відходить до свого візка і вже тільки потім читає назву – що, власне, таке вона взяла. Це ні що інше, як вироблена роками звичка – спершу брати дефіцит, а вже потім дізнаватися, що це таке; якщо забаритися – то залишишся без ковбаси.

Неважко здогадатися, що покупці, які прийшли в магазин п'ятьма хвилинами пізніше, ковбаси вже не отримали, а побачили все ті ж тужливі ряди банок з підсолодженою водою з гордою етикеткою "березовий сік".

Блогер розвінчав міф про "достаток" в магазинах СРСР

maxim-nm.livejournal.com

"Такі справи. Як бачите – убогий асортимент в магазинах був не лише в "перебудову" і в "кляті дев'яності", а й у розпал брежнєвських років. І це в Москві, в столиці", – підсумував Мирович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 66 років тому 19 лютого 1954 року Крим від РРФСР передали УРСР з формулюванням "вкрай занедбана область". Україна відновила регіон, але після анексії Росією він знову "майже убитий".

Люди, які ностальгують за СРСР, люблять згадувати, які в ньому були низькі ціни. Правда, якщо порівняти їх з зарплатами того часу, стає ясно, що крім найпростіших продуктів грошей мало на що вистачало.

Жителі СРСР, яким пропаганда розповідала про виробництво тисяч танків і "найбільш передовою науці", в звичайному житті були змушені ремонтувати окуляри синьою ізоляційною стрічкою і шукати поради, як з "вух" від старої хутряної шапки зробити для дітей дефіцитні рукавиці.

Побутова техніка в СРСР коштувала захмарних грошей. Так, телевізор з екраном 3х4 см коштував як дві зарплати, а в 60-і роки дозволити собі холодильник могли тільки 5% сімей "наддержави".

Розповіді про небувалу технологічності і надійності радянської побутової техніки в більшості випадків виявляються міфами. У більшості випадків кращі приклади – вкрадені (або рідше – куплені) на Заході.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Криза в Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Тема
Криза в Росії
Особа
Максим Мирович
Місце
Росія
Тег
СРСР
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kарлова Вера
Kарлова Вера
Надоел кoзeл.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Економіка Ринки та компанії

Коронавірус. Найважливіше

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги