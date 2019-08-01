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У Зеленського повідомили про серйозну проблему на державних шахтах

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У середу, 31 липня, на шахтах державного підприємства "Торецьквугілля" відключили електроенергію, що унеможливило видобуток вугілля.

Про це у Facebook повідомив представник президента України в Кабміні Андрій Герус. Відповідальність він поклав на Міненерго і високі тарифи.

"Електроенергія в собівартості на цьому підприємстві становить 42% від усіх витрат. З "реформою" тариф на електроенергію у липні виріс на 32% (з 2,83 грн за кВт-годину до 3,73 грн за кВт-годину). Повна бездіяльність і відсутність інтересу до вирішення проблеми демонструє Міністерство енергетики. Головне, що "реформу" енергоринку зробили, тарифи різко зросли і тепер деякі монополії заробляють більше", — написав Андрій Герус.

Також представник президента в Кабміні додав, що паралельно з відключенням електроенергії на шахтах у Торецьку (Донецька область) Міненерго намагається вивести з держвласності ТЕЦ у Калуші (Івано-Франківська область). Підприємство, за словами Геруса, хочуть ліквідувати, а майно передати міській раді Калуша.

Основна діяльність підприємства — постачання гарячої води й пару на приватний "Карпатнафтохім" і поставки електроенергії в загальний енергоринок. Водночас місто Калуш споживає лише 4% його продукції. Тому, за словами Геруса, віддавати підприємство місту немає ніякого сенсу.

На його думку, підприємство банкротять умисно.

"Фактично зараз із державної власності намагаються вивести єдине генеруюче підприємство, яке в Бурштинському острові є конкурентом ДТЕКу (Західенерго)", — зазначив Герус.

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Шахти в Торецьку

Шахти в Торецьку

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціна на електроенергію для промисловості може бути знижена за рахунок корекції енергобалансу України, яка дозволить знизити тариф "Укренерго" на передавання електроенергії з 31 до 23 коп за кВт-год.

А 18 липня робітники низки феросплавних заводів, які належить декільком українським олігархам, вийшли з мітингом під будівлю НЕК "Укренерго". Про це повідомила пресслужба енергокомпанії "Укренерго". Головні вимога — надати знижені пільгові тарифи на електроенергію для своїх підприємств.

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Тема
Відключення електрики в Україні
Особа
Андрій Герус
Місце
Україна
Тег
шахти
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