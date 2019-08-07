У Зеленського пообіцяли знизити ціну на електроенергію

Команда президента України Володимира Зеленського разом з Кабміном збирається знизити ціну на електроенергію для водоканалів.

Очікується, що її вартість знизиться на 10%. Про це на брифінгу в Міністерстві інфраструктури заявив представник президента України Володимира Зеленського в Кабінеті міністрів Андрій Герус.

За його словами, зараз йде робота над проектом рішення.

"Зростання ціни, який стався - на 25% – це негативний показник. Інакше він може вдарити по економіці і в вигляді інфляції. Нам потрібно шукати шляхи зниження ціни електроенергії для всіх непобутових споживачів – і для заводів, і бюджетних установ, і водоканалів. Тому до кінця серпня ми плануємо підготувати проект рішення, як цю ситуацію виправити. ми розробляємо механізм. Йде спілкування з регулятором, Міністерством енергетики, щоб знизити вартість електроенергії мінімум на 10% з рівня, який є на початок місяця ", – сказав Андрій Герус.

Електроенергія подорожчала на 25%

Як повідомляв OBOZREVATEL, вже в кінці серпня в Україні може відбутися водний колапс. Водоканали загрожують переходом на погодинну подачу води для населення в багатьох великих містах. Справа в тому, що з 1 липня ціна на електроенергію для них зросла на 22-25%. Тому вони не в змозі платити за рахунками.

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