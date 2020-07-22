У всьому світі подешевшала нафта: графік
Ціни на нафту почали знижуватися. колаж Обозревателя
Світові ціни на нафту в середу, 22 липня, почали падати після різкого зростання напередодні. Вартість бареля марки Brent з поставкою у вересні знизилася на 0,45% – до $44,12.
Ціни на нафту сорту WTI з поставкою у вересні знизилися на 0,52% – до $41,70. Про це свідчать дані на лондонській біржі ICE Futures станом на 9:50 за київським часом.
Ціни на нафту Brent TheICE
Ціни на нафту WTi TheICE
Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту в усьому світі у вівторок, 21 липня, виросли на тлі новин про позитивні результати випробувань вакцини від коронавируса.
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