В Україні частково зник зв'язок Vodafone: в компанії повідомили про проблеми

Користувачі мобільного оператора Vodafone Ukraine у п'ятницю, 29 травня, повідомили про масові перебої зі зв'язком по всій Україні. Люди не можуть дзвонити та користуватися інтернетом.

Проблеми є у мешканців всієї України – у Києві, Харкові, Бердянську, Запоріжжі, Хмельницькому.

Нема зв'язку Vodafone

Нема зв'язку Vodafone

На офіційній сторінці Vodafone Ukraine у Facebook підтвердили – перебої справді є.

"Протягом останньої години в окремих мiстах можуть бути недоступними голосовi послуги. Ми маємо непередбачувані технічні проблеми, але вже працюємо над їх оперативним вирішенням. Наразі проблема стосується безпосередньо голосового зв'язку, LTE мережа (доступ до інтернету) має працювати у звичному режимі", – повідомили у Vodafone Ukraine

Також є скарги на роботу операторів Kyivstar та Lifecell.

Скарги на роботу мережі

Укртелеком повідомив про збій з інтернетом

Також про проблеми з доступом до інтернету 29 травня повідомили в "Укртелекомі". Однак, як заявили у компанії, телефонний зв'язок працює.

"У зв'язку з технічним збоєм обладнання на мережі інтернет доступу у деяких абонентів по всіх регіонах України фіксуються проблеми з авторизацією. Фахівці компанії займалися усуненням наслідків збою вночі і вже відновили сервіс для частини абонентів. На жаль, проблема має індивідуальний характер для кожної області, що ускладнює її оперативне рішення", – сказано у повідомленні на сайті Укртелекому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 травня у "Київстару" стався технічний збій, через який жителі Дніпра, Києва, Мелітополя, Сєвєродонецька, Харкова та інших міст України залишилися без домашнього інтернету.

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