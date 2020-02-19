У Верховній Раді сказали, скільки дали грошей на житло "безпритульним" депутатам

З початку роботи Верховної Ради 9-го скликання 158 народних депутатів отримали близько 5,8 млн грн компенсації за оренду квартир у Києві.
У порівнянні з жовтнем 2019 кількість народних депутатів, які отримують такі виплати, зросла на 38 осіб, повідомляє "Чесно".
Найменше взяв нардеп від "Слуги народу" Володимир Захарченко – 17 тис. гривень. На вершині топу виявився ще один "слуга" Андрій Костін – йому для комфортного життя в столиці треба було 81250 грн.
Гроші для депутатів
У якій фракції найбільше "безпритульних" депутатів:
"Слуга народу" – 121 з 248 (~ 49%);
"За майбутнє" – 10 з 22 (45%);
Позафракційні – 9 з 21 (43%);
"Європейська солідарність" – 7 з 27 (26%);
"Голос" – 4 з 20 (20%);
ОТЗЖ – 6 з 44 (14%);
"Батьківщина" – 1 нардеп з 24 (4%);
Відшкодування депутатам за оренду житла
Верховна Рада
Відшкодування депутатам за оренду житла
Верховна Рада
Відшкодування депутатам за оренду житла
Верховна Рада
Відшкодування депутатам за оренду житла
Верховна Рада
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук орендує в Києві квартиру у своєї тещі. При цьому народний депутат отримує з бюджету компенсацію за житло як іногородній.
Однак в листопаді він повернув понад 39 тис. грн, які отримував на знімання житла в столиці.
Депутатів-прогульників, які не голосували під час засідань Верховної Ради або пропускали зборів комітетів, в листопаді 2019 року оштрафували на 3 млн гривень.
У вівторок, 18 лютого, народні депутати від партії "Слуга народу" гралися під час засідання Верховної Ради.
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