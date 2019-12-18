У російського олігарха відбулися обшуки: ЗМІ оголосили про зв'язок із Україною

У Росії силовики влаштували обшуки в компаніях, пов'язаних із олігархом Михайлом Гуцерієвим. Його підозрюють у контрабанді нафти з РФ до України.

У матеріалах кримінальної справи йдеться про контрабанду 100 тисяч тонн нафти і нафтопродуктів, а збитки оцінюються в 2 млрд руб (приблизно $32 млн). Про це повідомив "РБК". Водночас, як зазначило джерело видання, за документами нафта прямувала до Туреччини, але звідти переправлялася до України.

"Поставки велися без сплати митних платежів в інтересах нафтового холдингу АТ "ФортеІнвест", керівником якого є Саїд Гуцерієв – син Михайла Гуцерієва", – йдеться в публікації.

Гуцерієв посідає 28-е місце в рейтингу найбагатших бізнесменів Росії за версією Forbes, його статки оцінюють у $3,7 млрд.

Контрабанда нафти в Україну

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Бізнесмен Ігор Коломойський намагається легітимізувати поставки російського вугілля, або під його виглядом вугілля з ОРДЛО, на держкомпанію "Центренерго". Про це написав член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

У липні Росія втричі збільшила поставки вугілля в Україну, як порівняти з попереднім місяцем.

Наприкінці листопада стало відомо, що філія "Укрзалізниці" зібралася купити у київській компанії "Раксел" вугілля з РФ на 12 млн грн. За документами, паливо нібито буде закуплено через угорську фірму.

Компанія NT Marine, близька до білоруського олігарха Миколи Горобця, отримала дозвіл на постачання понад 600 тисяч тонн російського вугілля до України.

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