Головна Новини
18 грудня • оновлено в 17:20
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

У російського олігарха відбулися обшуки: ЗМІ оголосили про зв'язок із Україною

2.2т
Читати матеріал російською

У Росії силовики влаштували обшуки в компаніях, пов'язаних із олігархом Михайлом Гуцерієвим. Його підозрюють у контрабанді нафти з РФ до України.

У матеріалах кримінальної справи йдеться про контрабанду 100 тисяч тонн нафти і нафтопродуктів, а збитки оцінюються в 2 млрд руб (приблизно $32 млн). Про це повідомив "РБК". Водночас, як зазначило джерело видання, за документами нафта прямувала до Туреччини, але звідти переправлялася до України.

Новини
"Працюють за дзвінком!" Плінський викрив СБУ в корупції на митниці

"Поставки велися без сплати митних платежів в інтересах нафтового холдингу АТ "ФортеІнвест", керівником якого є Саїд Гуцерієв – син Михайла Гуцерієва", – йдеться в публікації.

Гуцерієв посідає 28-е місце в рейтингу найбагатших бізнесменів Росії за версією Forbes, його статки оцінюють у $3,7 млрд.

Контрабанда нафти в Україну

Контрабанда нафти в Україну

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Бізнесмен Ігор Коломойський намагається легітимізувати поставки російського вугілля, або під його виглядом вугілля з ОРДЛО, на держкомпанію "Центренерго". Про це написав член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

  • У липні Росія втричі збільшила поставки вугілля в Україну, як порівняти з попереднім місяцем.

  • Наприкінці листопада стало відомо, що філія "Укрзалізниці" зібралася купити у київській компанії "Раксел" вугілля з РФ на 12 млн грн. За документами, паливо нібито буде закуплено через угорську фірму.

  • Компанія NT Marine, близька до білоруського олігарха Миколи Горобця, отримала дозвіл на постачання понад 600 тисяч тонн російського вугілля до України.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "контрабанда" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Теми
контрабанда Контрабанда в Україні
Місце
Росія
Теги
олігархи контрабанда нафта
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
9
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги