У Туреччині відкрили газопровід в обхід Росії: що сказав Порошенко

У вівторок, 12 червня, в Туреччині відбулася церемонія запуску газопроводу TANAP в обхід Росії.

На заході був присутній президент України Петро Порошенко, який оцінив значення проекту TANAP, а також висловився про будівництво газопроводу "Північний потік-2", заявивши, що глава РФ Володимир Путін близько десяти років використовує енергетичні ресурси як інструмент для тиску на енергетичну незалежність інших держав із метою впливати на їх внутрішню політику.

"Північний потік-2" - це чудовий приклад такого тиску. Це геополітичний проект чистої води. Нічого не має спільного з енергетичним постачанням, диверсифікацією. У свою чергу TANAP - це енергетична безпека Азербайджану й енергетична безпека Туреччини, а також Європи. Це енергетична безпека України, диверсифікація газових поставок в країну та її конкурентоспроможність", - заявив Порошенко.

Також Порошенко повідомив, що газопровід TANAP дозволить Україні отримувати газ через Болгарію і Румунію. Він висловив надію, що найближчим часом будуть знайдені можливості для залучення природного газу з Каспійського моря в Україну.

Газопровід TANAP, який також називають "Південний газовий коридор", є одним із пріоритетних для Європейського Союзу проектів, який передбачає транспортування газу з Каспійського регіону через Грузію і Туреччину до європейських держав.

Газ, який буде добуватися в рамках другої фази розробки азербайджанського газоконденсатного родовища "Шах Деніз", на початковому етапі розглядається як основне джерело для проектів "Південного газового коридору". Пізніше, як очікується, до проекту можуть бути підключені й інші джерела.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Порошенко оцінив вплив "Північного потоку-2" на економіку України.