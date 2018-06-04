У світі закривають найбільші офшори: несподіване рішення

Центральний банк Кіпру наказав місцевим банкам закривати рахунки офшорних компаній, які не ведуть жодної діяльності. Нові вимоги до відкриття рахунків включають повне обгрунтування джерел грошей кінцевих бенефіціарів.

Про це заявив юрист Олександр Захаров, партнер Paragon Advice Group, за інформацією якого кілька кіпрських банків отримали офіційний циркуляр Центрального банку Кіпру, який наказував закрити рахунки всіх офшорних компаній, тобто компаній, заснованих в офшорних низькоподаткових юрисдикціях, таких як Сейшели, Беліз або Британські Віргінські острови, повідомляє РБК.

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За даними Захарова, тепер для відкриття рахунків в банках Кіпру потрібно буде дотримуватися нових вимог, які будуть поширюватися і на кіпрські компанії, на іноземні компанії, і на фізичних осіб. Так, для кіпрських компаній рахунки відкриваються при наданні повного комплекту інформації про клієнта (правила Know Your Customer) щодо кінцевого бенефіціарного власника, включаючи обгрунтування джерела доходів і добробуту. Банк має право вимагати паспортні копії, податковий номер, банківські та професійні рекомендаційні листи, виписки з ПДФО, по рахунках в інших банках, а також посилання на публічні джерела щодо діяльності та біографії. Банки будуть відкривати рахунки переважно компаніям з "присутністю на Кіпрі" (з реально діючими офісами).

Що стосується іноземних компаній, то кіпрські банки будуть відкривати для них рахунки лише за умови одночасного виконання наступних критеріїв: компанія повинна вести бухгалтерську звітність та надавати її банку, вона повинна мати активи, такі як інвестиції в акції або інші цінні папери (а наприклад, угоди на надання послуг або дебіторська заборгованість не є активами), і компанія повинна бути афілійована з кіпрською компанією, у якої є рахунки в цьому банку.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що 5 листопада 400 журналістів з 67 країн одночасно опублікували викривальні матеріали про офшори і фінансових махінаціях політиків і чиновників різного рівня в рамках проекту Paradise Papers, або Документи з райських островів.

Незабаром з'явилася інформація про те, що країни Європейського Союзу створять чорний список "податкових гаваней" .