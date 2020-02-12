У Києві ДПС виявила понад 10 тис. пляшок горілки з недійсними акцизними марками

Співробітники ГУ ДПС у Києві під час перевірки складів одного з оптових реалізаторів лікеро-горілчаної продукції виявили горілку з недійсними марками акцизного податку.

Як наслідок, правоохоронці вилучили 10080 пляшок алкоголю. Про це інформує Державна податкова служба. До речі, OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні масово фальсифікують масло і м'ясо.

Підроблений алкоголь ДПС

"Податкова посилює боротьбу з тіньовим ринком лікеро-горілчаної продукції. Це лише початок. І ми не зупинимося, допоки не наведемо порядок у цій сфері. Ті, хто торгують контрафактом, повинні зрозуміти, що ми не дозволимо обкрадати бюджет", – прокоментував результати перевірки голова ДПС Сергій Верланов.

У Державній податковій службі зазначили, що з початку 2020 року проводяться плановані заходи у мережах роздрібної торгівлі щодо виявлення в обігу підакцизної продукції з порушенням норм чинного законодавства. За результатами перевірок податківці вже виявили низку порушень та наклали штрафів на несумлінних продавців на загальну суму 538 тис грн.

Також повідомляється, що податкова планує провести додаткові перевірки підприємств-виробників алкогольної продукції.

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