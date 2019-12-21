Удар по газопроводах Путіна: в США розкрили деталі

Міністерство фінансів США повідомило, що санкції проти російських газопроводів "Північний потік–2" і "Турецький потік" вступили в силу.

При цьому в США вимагають від компаній, що прокладають їх, негайно припинити будівництво, повідомляють "РИА Новости". Також санкції загрожують суднам, що беруть участь в проектах, пов'язаних з російськими газопроводами.

"Щоб дотримуватися умов припинення робіт, сторони, які свідомо продавали, здавали в лізинг або надавали судна, що брали участь в прокладці труб на глибині понад 100 футів і більше нижче рівня моря для будівництва "Північного потоку–2" і "Турецького потоку", повинні забезпечити негайне припинення цими суднами діяльності, пов'язаної з будівництвом", – зазначено в документі.

США ввели санкції проти "Північного потоку-2"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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