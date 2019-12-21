Удар по газопроводах Путіна: в США розкрили деталі

Міністерство фінансів США повідомило, що санкції проти російських газопроводів "Північний потік–2" і "Турецький потік" вступили в силу.
При цьому в США вимагають від компаній, що прокладають їх, негайно припинити будівництво, повідомляють "РИА Новости". Також санкції загрожують суднам, що беруть участь в проектах, пов'язаних з російськими газопроводами.
"Щоб дотримуватися умов припинення робіт, сторони, які свідомо продавали, здавали в лізинг або надавали судна, що брали участь в прокладці труб на глибині понад 100 футів і більше нижче рівня моря для будівництва "Північного потоку–2" і "Турецького потоку", повинні забезпечити негайне припинення цими суднами діяльності, пов'язаної з будівництвом", – зазначено в документі.
США ввели санкції проти "Північного потоку-2"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
11 грудня в закон про оборонний бюджет США внесли положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".
Уряд Німеччини закликав США не вводити санкції проти компаній, які будують російський газопровід "Північний потік-2".
Конгрес США затвердив законопроєкт, яким вводяться санкції проти підрядників газопроводу "Північний потік-2". У такий спосіб США впритул наблизилися до обіцянки зірвати будівництво газопроводу в обхід України
У Німеччині зажадали, щоб США "відійшли в сторону" в суперечці за газ між Україною і Росією.
17 грудня 2019 американський Сенат схвалив введення жорстких санкцій проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".
21 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет США, який передбачає військову допомогу Україні в розмірі 300 млн доларів, а також введення санкцій проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".
Швейцарсько-нідерландська компанія Allseas, що прокладає газопровід "Північний потік-2", зупинила будівництво через загрозу санкцій США, які вже підписав американський глава Дональд Трамп.
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