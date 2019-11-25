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25 листопада • оновлено в 13:21
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У США намагалися змістити главу "Нафтогазу" – WSJ розкрив зв'язок із друзями адвоката Трампа

6.7т
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Американські бізнесмени Лев Парнас та Ігор Фруман, яких адвокат президента США Рудольф Джуліані називав своїми клієнтами, намагалися завербувати одного з топменеджерів "Нафтогазу".

Про це пише газета The Wall Street Journal із посиланням на заяву керівника інтегрованого газового бізнесу "Нафтогазу" Андрія Фаворова, передає "Інтерфакс-Україна". Метою інтриги було зміщення з посади глави компанії Андрія Коболєва.

"Ви республіканець, правильно? Ми хочемо, щоб ви стали нашою людиною", – передав Фаворов у розмові з WSJ слова Парнаса і Фрумана. Він уточнив, що розмова була у березні 2019 року на енергетичній конференції у Х'юстоні (США).

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За словами Фаворова, Фруман і Парнас розраховували заручитися його підтримкою у спробах змістити з посади главу правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва. Вони розраховували, що місце Коболєва має посісти Фаворов. Фаворов зазначив, що був у шоці після розмови. Він доповів про інцидент Коболєву, а Фруману і Парнасу повідомив, що не збирається з ними співпрацювати.

Адвокат Фрумана відмовив WSJ у коментарі на цю тему, а адвокат Парнаса заявив, що озвучена Фаворовим інформація не відповідає дійсності.

У жовтні Парнаса і Фрумана заарештували за незаконне фінансування передвиборчих кампаній політиків у США. Сторона звинувачення вважає, що вони використовували, зокрема, гроші бізнесмена з РФ.

У США намагалися змістити главу "Нафтогазу" – WSJ

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв готовий свідчити у справі адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані в США.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Політичні скандали в США
Особи
Андрій Коболєв Рудольф Джуліані
Місце
США
Тег
НАК "Нафтогаз"
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
ох демократы то украину натянут)
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Хо Хол
Хо Хол
#нерабы
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1
Deuse Sem
Deuse Sem
Хо Хол, пукнул?
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