У "Слузі народу" придумали, як можуть працювати кафе та ресторани під час карантину

Депутати Верховної Ради звернулися до прем'єр-міністра України з проханням дозволити роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів.

Про це повідомила депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук у вівторок, 28 квітня, у Facebook. Вона пояснила, що карантинні обмеження є небезпідставними. Але власники закладів продовжують платити зарплати працівникам, а також податки та орендні платежі.

Робота кафе під час карантину

"Щоб дійсно допомогти ресторанному бізнесу, окрім вже наявних заходів підтримки, ми можемо дати їм можливість врятувати себе економічно", – пояснила Кравчук.

Вона додала, що у більшості міст України є системні заклади з просторими літніми майданчиками, якими можна безпечно користуватися за таких умов:

обмеження кількості відвідувачів з розрахунку 1 відвідувач на 5 м2 майданчика;

постійний контроль температури персоналу та відвідувачів закладу;

розміщення столів на відстані не менше 1,5 м один від одного;

за одним столом може розміщуватись не більше 3 осіб;

використання при обслуговуванні відвідувачів виключно одноразового посуду;

дезінфекція предметів, з якими контактував кожен відвідувач.

Євгенія Кравчук

Євгенія Кравчук

Євгенія Кравчук

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналісти зняли, як у заклад "Велюр" на Хрещатику, який належить Тищенку, приїжджають політики та представники олігархів.

Депутат "Слуги народу" Микола Тищенко спростував інформацію про те, що його елітний ресторан "Велюр" працює всупереч введеному в Україні карантину. На своїй сторінці в Instagram він написав пост, в якому звинуватив журналістів "Бігус.Інфо" в продажності.

Ресторан нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка, що відкрито працює під час карантину, потрапив під шквал критики в соціальних мережах. Одні користувачі назвали це "бенкетом під час чуми", інших цікавить, як тепер влада вмовлятиме інших підприємців не працювати й зазнавати збитків.

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