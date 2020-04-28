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28 квітня • оновлено в 17:29
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У "Слузі народу" придумали, як можуть працювати кафе та ресторани під час карантину

1.4т
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Депутати Верховної Ради звернулися до прем'єр-міністра України з проханням дозволити роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів.

Про це повідомила депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук у вівторок, 28 квітня, у Facebook. Вона пояснила, що карантинні обмеження є небезпідставними. Але власники закладів продовжують платити зарплати працівникам, а також податки та орендні платежі.

Робота кафе під час карантину

Робота кафе під час карантину

"Щоб дійсно допомогти ресторанному бізнесу, окрім вже наявних заходів підтримки, ми можемо дати їм можливість врятувати себе економічно", – пояснила Кравчук.

Вона додала, що у більшості міст України є системні заклади з просторими літніми майданчиками, якими можна безпечно користуватися за таких умов:

  • обмеження кількості відвідувачів з розрахунку 1 відвідувач на 5 м2 майданчика;

  • постійний контроль температури персоналу та відвідувачів закладу;

  • розміщення столів на відстані не менше 1,5 м один від одного;

  • за одним столом може розміщуватись не більше 3 осіб;

  • використання при обслуговуванні відвідувачів виключно одноразового посуду;

  • дезінфекція предметів, з якими контактував кожен відвідувач.

У "Слузі народу" придумали, як можуть працювати кафе на карантині

Євгенія Кравчук

У "Слузі народу" придумали, як можуть працювати кафе на карантині

Євгенія Кравчук

У "Слузі народу" придумали, як можуть працювати кафе на карантині

Євгенія Кравчук

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналісти зняли, як у заклад "Велюр" на Хрещатику, який належить Тищенку, приїжджають політики та представники олігархів.

Депутат "Слуги народу" Микола Тищенко спростував інформацію про те, що його елітний ресторан "Велюр" працює всупереч введеному в Україні карантину. На своїй сторінці в Instagram він написав пост, в якому звинуватив журналістів "Бігус.Інфо" в продажності.

Ресторан нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка, що відкрито працює під час карантину, потрапив під шквал критики в соціальних мережах. Одні користувачі назвали це "бенкетом під час чуми", інших цікавить, як тепер влада вмовлятиме інших підприємців не працювати й зазнавати збитків.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Євгенія Кравчук
Місце
Україна
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Економіка Ринки та компанії

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