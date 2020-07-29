У Росії захотіли розширити санкції проти України

У Держдуму внесли проект про санкції проти України. Фото 112.ua.

На розгляд Держдуми Росії внесений законопроект, який передбачає розширення санкцій проти України.

Як зазначає РБК з посиланням на документ, якщо компанія більш ніж на 25% підконтрольна особам, проти яких Росія ввела санкції, то вони також мають підпасти під режим санкцій.

Нові правила пропонується поширити на санкції проти України, які були введені в 2018 році.

Зазначається, що зараз санкції вводяться конкретно проти фізичних осіб або окремих компаній.

Якщо закон буде ухвалений, він набуде чинності через 30 днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Рада національної безпеки і оборони України в травні продовжила на три роки і доповнила санкції щодо низки російських компаній. Серед них ВАТ "НТВ-Плюс", АТ "Перший канал" і АТ "Конструкторське бюро "Панорама".