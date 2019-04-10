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У Росії виник дефіцит популярного продукту: що трапилося

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У Росії виник дефіцит салату романо, який використовується у приготуванні салату "Цезар".

Недостатність спровокувало припинення Білоруссю видачі сертифікатів продукції зі списку санкцій, які надходить у республіку з третіх країн для реекспорту до Росії, повідомляє РБК.

Зокрема, Мінськ був одним із основних постачальників салату романо після введення Москвою у 2014 році ембарго у відповідь на санкції Заходу.

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До Росії через Білорусь поставлялася продукція, вирощена в Ірані. Однак, за словами експертів, реальне походження салатів, що поставляються з республіки, з'ясувати складно.

Російські постачальники заявили, що проблеми з постачанням іранського салату почалися приблизно десять днів тому. У той же час у Федеральній службі з ветеринарного і фітосанітарного нагляду заявили: якщо цей салат виростили в Ірані, то проблем не повинно було виникнути.

Однак, якщо "іранський" салат був вирощений у "санкційних країнах" і поставлявся транзитом через Білорусь, то це говорить про обґрунтованість претензій відомства до Мінська.

У Росії виник дефіцит популярного продукту: що трапилося

РБК

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Федеральній службі з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії заявили, що постійно мають справу зі спробами ввезення на російську територію через Білорусь плодоовочевої продукції з недостовірними відомостями про країну її походження.

У зв'язку з цим Мінськ припинив сертифікацію плодоовочевої "санкційної" продукції, яка надходила з інших держав, і яка призначалася для подальшого постачання Москві.

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вованов вован
вованов вован
Cалат романо закончился, ну все, российский народ собирается на стихийные массовые протесты. Запомните, нас может только разволновать дефицит зеленого горошка для оливье и винегрета.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Салат романо? А чем он лучше ягеля то?
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
как дальше жить? теперь Украина будет шантажировать Россию поставками салата и Россия будет вынуждена, под таким непомерным давлением, отдать Крым Украине, за салат!
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