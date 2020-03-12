У Росії обвалилися акції "Газпрому", "Аерофлоту" і Сбербанку

У Росії обвалилися індекси бірж, які показують вартість акцій найбільш важливих компаній. У четвер, 12 березня, індекс РТС впав на 7,35%, а Мосбіржі – на 5%. Це відбувається на тлі обвалу рубля і пандемії коронавірусу.

Таке падіння російських акцій – антирекорд за останні три роки. Про це свідчать дані на цих майданчиках. Загалом з початку 2020 року індекс акцій на біржі РТС обвалився на 35%, а на Мосбіржі – на 22%.

Графік обвалу бірж Мосбіржа

Обвал вартості акцій Мосбіржа

Як обвалилися акції найбільших компаній:

Сбербанк -6,74%;

Газпром -3,89%;

Лукойл -5,54%;

Норнікель -7,42%;

Роснефть -5,57%;

ВТБ -6,48%;

Аерофлот -8,46%.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії і знизила ціни на нафту в Європі.

Від розриву угоди з ОПЕК Росія втрачатиме $100-150 млн в день (або понад $3 млрд на місяць).

Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

У Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.

Курс рубля в Росії продовжив падіння – вперше з березня 2016 року його перевищив критичну позначку в 74 руб./$. Це відбувається на тлі обвалу цін на нафту, пандемії коронавірусу і початку економічної кризи.

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