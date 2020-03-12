Головна Новини
12 березня • оновлено в 11:29
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

У Росії обвалилися акції "Газпрому", "Аерофлоту" і Сбербанку

3.5т
Читати матеріал російською

У Росії обвалилися індекси бірж, які показують вартість акцій найбільш важливих компаній. У четвер, 12 березня, індекс РТС впав на 7,35%, а Мосбіржі – на 5%. Це відбувається на тлі обвалу рубля і пандемії коронавірусу.

Таке падіння російських акцій – антирекорд за останні три роки. Про це свідчать дані на цих майданчиках. Загалом з початку 2020 року індекс акцій на біржі РТС обвалився на 35%, а на Мосбіржі – на 22%.

Графік обвалу бірж

Графік обвалу бірж

Мосбіржа

Обвал вартості акцій

Обвал вартості акцій

Мосбіржа

Як обвалилися акції найбільших компаній:

  • Сбербанк -6,74%;

  • Газпром -3,89%;

  • Лукойл -5,54%;

  • Норнікель -7,42%;

  • Роснефть -5,57%;

  • ВТБ -6,48%;

  • Аерофлот -8,46%.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрій Довгань
Теми
Криза в Росії Фондовий ринок
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
92
39
Смішно
16
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
сибирский ватник
сибирский ватник
да не радуйтесь вы так .всем хреново будет,а мелкота без ЗВР сдохнет первой
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
a alexeyon
a alexeyon
отлично
Показать комментарий полностью
Ответить
2
4
Alex Alex
Alex Alex
a alexeyon, отлично от чего?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Куралесов Вася
Куралесов Вася
сечину привет! "мы им пакажем"....показали...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
4

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги