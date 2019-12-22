У РФ заявили про серйозні збитки "Газпрому": стало відомо, як постраждають росіяни

"Газпром" зазнає серйозних збитків через падіння цін на газ і нафту на світовому ринку, проте для росіян тарифи можуть вирости.

Як передає "Вільна преса", таку думку висловив російський політолог Микола Платошкін, зазначивши, що в газових переговорах з Україною РФ пішла на поступки. За його словами, це не пов'язано з проблемами "Північного потоку-2".

"Ми зобов'язані поставляти газ в Європу. Угоди укладені так, що лічильник стоїть на словацькому кордоні, і яким чином Росія доставить газ до Словаччини європейського покупця взагалі не цікавить", – заявив він.

"Збитки у "Газпрому" будуть, тому що ціна на газ різко впала. Вона ще більше впаде, тому що зима тепла і ціни на нафту не такі високі. "Газпром" втратить близько 10-15% виручки, в порівнянні з минулим роком. "Газпрому" наплювати на російських споживачів. Ціна на нафту падає, а на бензоколонках це видно? Ціни нам, очевидно, піднімуть. Якщо люди терплять, то чому не підняти", – додав Платошкін.

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський "Газпром" після декількох місяців переговорів уклав з українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу. Його уклали на 5 років з можливістю продовження ще на 10 років.

За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, ціна на газ для українців цієї зими збільшуватися не буде.

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