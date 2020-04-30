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30 квітня • оновлено в 16:49
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У Раді запропонували на місяць звільнити фізосіб-підприємців від сплати ЄСВ

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В Україні фізосіб-підприємців хочуть ще на один місяць – до кінця травня 2020 року – звільнити від сплати ЄСВ. Крім того, додатково на один місяць відтермінують нарахування пені.

Про це йдеться в законопроєкті №3329-д, який 30 квітня в першому читанні прийняли депутати Верховної Ради. Його підтримали 336 депутатів. Мета документу – підтримати бізнес в період карантину, дати йому податкові пільги і спростити адміністративні процедури.

Зокрема, пропонується подовжити період, протягом якого ФОП та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, будуть звільнені від сплати ЄСВ на період з 1 по 31 травня 2020 року.

Податки в Україні

Податки в Україні

Що ще передбачає законопроєкт

  • продовження строку незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину;

  • продовження строку ненарахування пені останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину;

  • продовження мораторію на проведення документальних та фактичних перевірок по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину;

  • зменшення вимог до мінімального розміру статутного капіталу банків з 500 млн. грн. до 200 млн. грн;

  • продовження строку дії Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків", який завершується 1 серпня 2020 року до 2024 року;

  • внесення ряду інших змін, спрямованих, на врегулювання адміністративних процедур на період дії обмежувальних карантинних заходів та після їх завершення.

Законопроєкт було прийнято за основу та вирішено, що підготовка його до другого читання відбуватиметься за скороченою процедурою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада розширила терміни розслідування фактів корупції Тимчасовою слідчою комісією, яка вивчить оприлюднені в ЗМІ факти про дії чиновників, які призвели до втрат держбюджету.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Податки в Україні
Місце
Україна
Теги
ФОП податки Верховна Рада України
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