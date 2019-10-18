У ПриватБанку з'явився новий шанс: в НБУ зробили важливу заяву

ПриватБанк отримав можливості подати до суду на колишніх власників фінустанови самостійно, спираючись на англійське право. Це стало можливим завдяки рішенню Лондонського суду на користь банку.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив глава НБУ Яків Смолій. "У 2016 році націоналізація була проведена відповідно до закону і сьогодні чинне законодавство не передбачає повернення банку колишнім акціонерам", – пояснив він.

При цьому регулятор зазначив, що рішення, ухвалене у Лондоні, дозволяє банку самому судитися з колишніми власниками, спираючись на англійське право, використовувати рішення англійських судів для обстоювання власних інтересів та повернення активів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Працівники Соборного відділення поліції міста Дніпра у середу, 11 вересня, прийшли з обшуками у центральний офіс ПриватБанку.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв захищати інтереси країни в питанні оскарження у судах націоналізації ПриватБанку його колишніми акціонерами.

ПриватБанк виграв апеляцію у Лондонському суді у суперечці з колишніми власниками. Це автоматично продовжило всесвітній арешт їхнього майна. Держбанк тепер може відсудити у Коломойського і Боголюбова близько $3 млрд (сума позову плюс відсотки). При цьому результат справи не залежатиме від ситуації з судами в Україні.

17 жовтня у Господарському суді Києва вирішили відкласти справу про повернення акцій ПриватБанку колишнім власникам до вирішення іншої подібної справи в Україні.

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