У Порошенка закликали владу враховувати думку ФОПів та озвучили їх вимоги

Народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" Ніна Южаніна заявила, що влада в Україні переклала увесь тягар карантинних заходів на підприємців, а рішення ухвалюються без консультацій із бізнесом.

На своїй сторінці у Facebook парламентарка повідомила, що під час поїздки у Львів багато спілкувалася із тамтешніми підприємцями – платниками єдиного податку. За її словами, вони мають таку ж дилему, як і усі ФОПи в Україні – намагатися вижити чи закриватися і їхати "в пошуках кращої долі" на заробітки за кордон.

"Підприємці дуже просили, щоб з ними зустрічалися і чули, скільки їм за місяць доводиться витрачати на податки, послуги (оренда, тепло, електроенергія та інші комунальні послуги). Багато хто відразу складає кошторис витрат для того, щоб продемонструвати, що створення робочого місця для них вартує великих коштів. Зі сльозами на очах вони запитували: за що така зневага держави до них", – написала Южаніна.

Вона зауважила, що з Києва влада, представники якої відверто глузують над мікробізнесом і хизуються уявною "битвою з тінню", не бачить очевидного: "влада переклала фінансовий тягар, зумовлений жорстким локдауном навесні, на підприємців. ФОПи, часто собі в мінус, намагалися зберегти робочі місця і виплачувати заробітну плату найманим працівникам, адже підтримка з часткового безробіття від держави досить мала, щоб прогодувати родину". А тепер підприємцям, за її словами, вигадали "карантин вихідного дня".

"І вони знову несуть втрати, а в уряді говорять, що будуть їх підтримувати. Обіцяють підтримати потім колись, а локдаун на вихідні запровадили вже! При цьому не факт, що цей локдаун останній і що він триватиме лише три тижні", – припускає Южаніна.

"А натомість що? Надворі вже середина листопада, і з 1 січня 2021 року значна частина підприємців будуть змушені використовувати касові апарати, витрачатися на їх придбання та обслуговування (ну, давайте не лукавити про безкоштовні програмні РРО в невеликому місті, де банально немає Інтернету) вести облік товарів і так далі. Така собі акція для дрібного бізнесу 2 в 1: мотузка + мило", – іронізує нардепка.

Вона повідомила, що після проваленого голосування в залі Верховної Ради проекту закону №4313 про відтермінування РРО на рік став відомий текст доопрацьованого варіанту цього проекту закону від монобільшості, який не враховує думку представників бізнесу. Южаніна також зазначила, що підприємці, все ж таки сподіваючись на порозуміння з владою, запропонували свій варіант проекту.

"Підприємці знов виходять під Верховну Раду і мають намір стояти там до кінця. На так звані напівміри щодо РРО більше не погоджуються. Єдиний прийнятний варіант:

– прив’язка річних обсягів доходу спрощенців до розмірів мінімальних заробітних плат (щоб вони змінювалися динамічно, а не переглядалися раз на кілька років і тільки після податкових майданів);

– обов’язкове застосування РРО не з 1 млн грн, як зараз, а з еквіваленту 820 мінімальних зарплат (гадаю, 4 млн грн – цілком адекватна для нинішніх реалій цифра);

– рівні умови при реалізації всіх товарів і послуг ФОПами, у тому числі технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення", – зазначає Южаніна.

"Особисто я і колеги по фракції "Європейська солідарність" будемо наполягати на ухваленні такої редакції закону, яка враховує передусім точку зору мікробізнесу, і закликаю до цього всіх народних депутатів. Проблему потрібно долати, і то – негайно", – резюмувала Южаніна.

"Перш ніж переглядати ставки податків чи встановлювати певні обмеження для різних категорій платників чи цілих галузей економіки, потрібно радитися з їх представниками, а не вирішувати їх долю всліпу. Особливо зараз, у такий непростий час", – переконана депутатка.