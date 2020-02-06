"У нас у кожній області кошмар": Зеленський зустрівся із шахтарями Львівщини

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в країні великі проблеми з шахтарями і медиками, але він не може виправити все за пів року.

Про це глава держави сказав на зустрічі з робітниками шахти "Межирічанська" у місті Червонограді (Львівська обл.). Працівники шахти поскаржилися на великі борги із зарплати.

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"Наші шахтарі голодні і холодні. Бачили б ви, в яких умовах вони працюють У воді, чорні, а приїздять голодні і не мають чим сім'ю годувати. Але вугілля в нас купують, фірми засновуються, не банкрутують. Вони наживаються на тому вугіллі, а шахтарям не платять зарплати. Візьміть та розберіться, чому так є?", – сказала одна з працівниць шахти.

Зеленський відповів, що до кінця лютого будуть виплачені 22 млн гривень, які винні працівникам "Межирічанської", а далі гаситимуть борги на інших шахтах області.

"Ми закриємо заборгованість. По-друге, всі чутки, що завтра закриється шахта, виженуть шахтарів... У нас загалом є проблема. У нас більш ніж 50 шахт, у нас 67 тисяч людей працює, з яких 37 тисяч – на державних шахтах. Із сім'ями – це 200 тисяч. Ніхто нікуди не викидає", – сказав Зеленський.

За його словами, уряд збирається проводити трансформацію вугільної промисловості. Спочатку будуть плани, потім їх обговорюватимуть у суспільстві і з шахтарями. "Будемо обговорювати, яку шахту модернізуватимемо, а яка вже непридатна до модернізації. Тоді ми будемо обговорювати, куди працевлаштувати цих людей і на яку зарплату. Вона має бути не меншою, ніж є", – сказав президент.

Зеленський зустрівся з шахтарями

Він додав, що 25 лютого прийде на Нараду шахтарів, де обговорюватимуться проблеми галузі. До цього часу заборгованість буде погашено повністю або частково.

"Ви повинні зрозуміти – це ж роками відбувалося. Ніхто шахтарями не займався. Ми не можемо за пів року це підняти. У нас у кожній галузі відбувається кошмар. З медиками також, із вчителями те ж саме", – сказав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 грудня Кабмін спрямував 322,6 млн гривень для виплати зарплати шахтарям.

У вівторок, 21 січня, у приміщенні Львівської ОДА лідери профспілок ДП "Львіввугілля" влаштували протест із вимогою виплатити працівникам підприємства заборгованість із зарплати, яку ті не отримують із листопада 2019 року.

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