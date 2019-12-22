Вивезуть вагонами? Економіст розвіяв страшилку про продаж землі іноземцям

Противники вільного ринку землі в Україні бояться можливого продажу земель іноземцям, проте іноземні інвестори можуть розпорядитися ними не менше раціонально, ніж українці.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV економіст Дмитро Яблоновський, коментуючи земельну реформу.

"Дуже багато страшилок ходить. Питання – чого ми боїмося? Нас опоненти ринку землі лякають, що хтось щось скупить. Чому ми вважаємо, що українські бізнесмени краще, ніж потенційний іноземний інвестор? Я не розумію причин такої дискримінації", – заявив Яблоновський.

"У нас підміна понять – кажуть про те, що скуплять, вивезуть. Про те, що вивезуть вагонами, я взагалі не хочу обговорювати, це нісенітниця. Але питання, що вони будуть якось нераціонально використовувати цю землю. Але питання, чому іноземці мають бути менш раціональними?" – зазначив він.

За словами економіста, в Україні за 18 років земельного мораторію триває виснаження грунтів через те, що горизонт планування дуже короткочасний.

"Там працюють українці, і українці виснажують землю. Це не питання, іноземець або українець, це питання довгострокового горизонту. Якщо ти власник, ти будеш піклуватися про цю землю і думати, як її залишити твоїм дітям, онукам, будеш уважніше ставитися до цієї землі", – пояснив Яблоновський.

При цьому експерт підкреслив, що необхідно ретельно контролювати цільове призначення цих земель.

"Можливо, треба говорити про обмеження зміни цільового призначення, а не про те, що не можна продавати. Можна побачити в передмісті Києва – сільськогосподарські землі перетворюються на землі багатоповерхової забудови. Мораторій, на жаль, ніяк не допомагає зупинити цей процес. Можливо, не варто тоді маніпулювати? А якщо ми дійсно хочемо, щоб у нас сільськогосподарські землі залишилися сільськогосподарськими родючими землями, треба думати, як це зробити", – уклав він.

newsone.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроект про ринок землі (№2178-10) в першому читанні. Таким чином вже в жовтні 2020 року, якщо парламентарії встигнуть до кінця року розглянути законопроект у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.

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