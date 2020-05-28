У Мінсоці сказали, якою має бути мінімальна зарплата в Україні

Гідна мінімальна зарплата в Україні повинна бути на рівні 6-8 тисяч гривень на місяць.

А от середня зарплата по країні може залишатись на тому ж рівні, як і зараз – близько 12 тисяч гривень. Таку думку висловила міністерка соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю LB.

Мінімальна зарплата в Україні

Так вона прокоментувала слова прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, який заявив що економіка України дає змогу пропонувати людям "просту роботу" із зарплатою в розмірі 6–8 тис. грн.

"Вважаю, що середня зарплата по країні має бути більше-менш такою, яка є – 12,5 тисяч. На таку можна погоджуватися і працювати. Хоча це питання дискусійне", – сказала Лазебна.

Вона додала, що держава може регулювати тільки мінімальний стандарт і мінімальну зарплату.

"Ми не можемо диктувати роботодавцям встановлювати рівень оплати праці. Це регулюється колективними договорами. Але ми контролюємо, щоб це була легальна заробітна плата", – пояснила Лазебна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Слуги народу" знову взялися за прожитковий мінімум, який ще торік пообіцяли підвищити удвічі. Обіцянку так і не виконали: грошей немає. Тепер же один із головних соціальних стандартів знову пропонують перерахувати.

Президент Володимир Зеленський 20 травня заявив, що висновки ЮНІСЕФ про те, що в Україні за межею бідності опиниться 6-9 млн осіб, некоректні, оскільки вони застосовували європейські стандарти під час оцінки добробуту пенсіонерів і тих, хто працює. Водночас Кабмін уже розробляє програму підвищення мінімалки та перерахунку пенсій.

Уряд України планує створити в країні близько півмільйона робочих місць при цьому зарплата буде варіюватися від 6 до 8 тисяч гривень.

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