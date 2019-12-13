У Мінсоці попередили українців про останній шанс оформити субсидію

У Міністерстві соціальної політики попередили українців, що у них є останній шанс оформити субсидію, якщо вони хочуть отримати її за весь опалювальний період.

Про це повідомив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко, передає УНН. За його словами, відповідно до закону, субсидію, яка покриває весь опалювальний сезон, можна оформити протягом двох місяців від його початку. Але після цього терміну гроші даватимуть лише з початку того місяця, коли людина звернулася по субсидію.

"Зараз є останній шанс для тих, хто бажає оформити субсидію з початку опалювального періоду, тобто з жовтня поточного року. Їм потрібно невідкладно звернутися за отриманням такої допомоги. Якщо ці звернення надійдуть, припустимо, в січні, то відповідно субсидія буде призначатися з січня", – сказав Музиченко.

Субсидія в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2020-му українцям доведеться затягнути пояси. "Слуга народу" розробила і ухвалила бюджет, в якому головна стаття витрат – держборг. А ось соціалку вирішили урізати. При цьому ні обіцяні реформи, ні "реальний" прожитковий мінімум в документі не передбачили. Паралельно з підвищенням тарифів урізали витрати на субсидії.

В Україні Кабінет міністрів ухвалив рішення підвищити тариф на газ на 1 грн за куб і зафіксувати цю вартість на весь опалювальний сезон. В результаті виростуть платіжки для всіх, хто користується блакитним паливом.

Кількість одержувачів субсидій в Україні скоротилося майже в 1,5 рази – з 4 млн домогосподарств в минулому опалювальному сезоні до 2,8 млн в нинішньому.

Зовсім скоро частина українців, які отримують допомогу від держави у вигляді пенсій, субсидій, допомоги, стипендій та іншого, можуть позбутися бюджетних виплат. Це пов'язано з тим, що в Україні проведуть масштабну перевірку на законність отримання держдопомоги.

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