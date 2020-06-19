У Литві на будівництві газопроводу виник скандал через Росію

Литовська компанія Alvora, яка будує литовсько-польський газопровід GIPL, потрапила до скандалу з обладнанням з Росії. Вона збиралася придбати компоненти у компанії ChelPipe Group, яка співпрацює з Міноборони РФ.

Йдеться про будівництво ділянки газопроводу протяжністю 508 км, який з'єднає ГТС двох країн. За його допомогою Польща збирається поставляти норвезький газ до Литви, Латвії, Естонії і Фінляндії. Про це йдеться в публікації EADaily.

Як почався скандал

Скандал розгорівся після того, як стало відомо, що підрядник будівництва литовської ділянки компанія Alvora планувала замовити матеріали для проєкту у швейцарській Global Pipe Trade – "експортної дочки" російської групи ЧТПЗ, до складу якої входить Челябінський трубопрокатний завод.

Міністр енергетики країни Зігімантас Вайчюнас заявив, що підрядник не зможе скористатися послугами швейцарської компанії, оскільки вона пов'язана з російськими виробниками.

Литовські і польські ЗМІ активно пишуть про те, що продукція ЧТПЗ використовується на "Північному потоці-2", а сама група бере участь у військових програмах Міноборони Росії з 2012 року.

Контракт на 150 тис. євро

Як з'ясувалося, спочатку труби збиралися придбати в італійської компанії, але через пандемію вона не змогла вчасно поставити продукцію.

В результаті jператор ГТС Литви Amber Grid заявив, що не був у курсі контракту і рекомендував підряднику знайти іншого постачальника. При цьому в компанії визнали, що мова йде про невелику поставку на суму 150 тис. євро (0,2% від загальних витрат на литовський ділянку).

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку травня почалося будівництво газопроводу Baltic Pipe, який по дну Балтійського моря з'єднає норвезькі родовища в Північному морі з Польщею через Данію. Це зміцнить незалежність її та України від поставок з Росії.

Азербайджан зібрався потіснити російський газ в Європі – найближчим часом він почне поставки своєї сировини в країни ЄС.